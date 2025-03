Así es María Chivite, la anfitriona de Pedro Sánchez este sábado en Navarra

María Chivite se ha ganado la fama de tener carácter algo arisco o quizás sea, según quienes asisten a sus eventos y convocatorias de prensa, que, por el tono severo con el que habla, hace que a veces parezca que tiene una actitud bronca. Desprende tal autoridad que en su partido nadie le discute nada. Ni siquiera la presidencia del Gobierno de Navarra, reafirmada este sábado por Pedro Sánchez en la clausura del 13º Congreso del PSN-PSOE.

PSN organiza un coloquio en el marco de su 13º Congreso Regional Eduardo Sanz Europa Press

Chivite Navascués nació el 5 de junio de 1978 en Cintruénigo, un municipio navarro que dio a conocer el extorero y concursante de la tercera edición de Gran Hermano Jacinto Garbayo, propietario, por cierto, de un pequeño bar que acabó siendo su ruina. La presidenta navarra era hija de Jesús Chivite, concejal del pueblo y soldador hasta su jubilación en una empresa de estructuras metálicas. Falleció en 2020, a los 66 años, víctima de un infarto mientras estaba trabajando el huerto. Casado con Mila Navascués, el matrimonio tuvo cinco hijos: Borja, María, Josu, Carlos y Pablo.

Activismo en vena

Estudió en el Instituto Benjamín de Tudela, a pocos kilómetros de su pueblo, y volvía a cada al finalizar las clases. La carrera, Sociología, la estudió en la Universidad Pública de Navarra. La presidenta navarra lleva la política en vena desde muy joven. El activismo político y sindical de su tío Carlos Chivite, figura destacada del socialismo navarro, y de sus padres impulsó su propia vocación. También su pareja, Miguel Mangado, está vinculado con el PSN. Tienen dos hijos en común, Mara y Mateo, de 14 y 10 años. En 2019, inmediatamente después de asumir la presidencia de Navarra, la familia se trasladó a la exclusiva urbanización de Gorraiz, a pocos kilómetros de Pamplona.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante le homenaje que se le ha tributado al subteniente Francisco Casanova larazon

Se declara republicana y le gusta volver a las raíces de Cintruénigo, donde recupera su esencia como María. Allí es "la hija de Mila de Jesús". "Soy muy de Cintruénigo" repite a menudo. Le gusta el deporte y en los últimos años incorporó el crossfit a sus rutinas. Tiene una personalidad muy marcada, según dicen quienes trabajan con ella, y muestra su firmeza incluso cuando se trata de escoger la música de sus actos políticos: "La mujer verde", de Izal, un grupo de música indie pop español que desapareció en 2022.

Mandato controvertido

Su gestión no está exenta de polémica, sobre todo por pactar los presupuestos con EH Bildu. En febrero de 2025, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) criticó que autorizase en el Parlamento navarro una exposición organizada por el sindicato LAB que exaltaba el terrorismo de ETA. "Muestra en concreto carteles a favor de los presos de ETA y proclamas con burlas explícitas a figuras como la ex presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; el ex secretario del PSN, Roberto Jiménez; la ex delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba y el expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria; todos ellos amenazados por ETA", indicó DyJ en un comunicado.

Esta misma semana era el sector agrario el que expresaba su malesta por el incumplimiento de los plazos acordados para la devolución del IVA. "Deje de maltratar al sector agrario, cumpla con lo acordado, pero sobre todo ponga en marcha una verdadera política fiscal que ayude al sector, elimine burocracia, no ponga más trabas y deje trabajar a agricultores y ganaderos".