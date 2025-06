Begoña Villacís habla del duelo por la muerte de su hermano: "Mi terapia es cuidar a mi gente"

El 4 de junio se cumplió el primer aniversario de la muerte de Borja Villacís, hermano de la exdirigente de Ciudadanos Begoña Villacís. Fue asesinado a tiros en la carretera de Fuencarral-El Pardo, cerca del barrio de Montecarmelo, tras una emboscada. Los atacantes, que iban en un BMW, lo interceptaron y le dispararon con un subfusil automático y una escopeta, causándole la muerte en el acto. Hay cuatro personas detenidas en relación con el caso, tres de ellas en prisión preventiva a la espera de juicio.

Un año después del asesinato, ha compartido públicamente su proceso de duelo durante la gala celebrada anoche con motivo de los Premios Diversa. "Lo primero que aprendes con una cosa así es que no eres tan importante, o sea, te vienen frases como, ¿por qué me pasa esto a mí? No te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Te vienen cosas de cómo puedo abordar esto, cómo estoy sufriendo. Ya, es que hay gente que está sufriendo más que tú, a lo mejor parte de tu familia".

El hermano de Begoña Villacís, Borja Villacis, asesinado a tiros. David Jar David Jar Fotógrafos

No es la primera vez que habla sobre su forma de afrontar la pérdida, cuidando de sus seres queridos. Solo un día después de la tragedia, expresó su dolor a través de sus redes sociales y agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Gracias de corazón por tanto cariño. Mi familia está rota, hemos decidido vivir estos momentos en recogimiento e intimidad", escribió.

Posteriormente, emitió un mensaje dirigido a las fuerzas de seguridad, agradeciendo su labor: "No tengo palabras para describir el inmenso consuelo que ha supuesto la gran profesionalidad y humanidad mostrada por nuestra Policía. Gracias”. También usó su cuenta de Instagram para despedirse de su hermano con un emotivo mensaje y una fotografía de infancia. "Adiós, mi niño, mi hermano pequeño. Te quiero. Cuídanos". Y, poco después, para recordarle.

Anoche en los Premios Diversa reflexionó sobre estos doce meses complicados: "Parte del problema que tenemos como sociedad es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos. A mí todo el mundo me decía 'vete a terapia' y mi terapia es cuidar a mi gente, no estar tan pendiente de mí misma y eso es lo que he hecho".

Aprovechó las cámaras para enviar su felicitación a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por su próxima paternidad. "No se lo deseo a él, lo siento, se lo desea a ella, que sea una horita corta y que le salga dormilón, también, van a ser muy felices", dijo con su habitual sonrisa.

Villacís, de 47 años, fue una de las figuras más destacadas de Ciudadanos y desempeñó un importante papel en la política municipal de Madrid entre 2015 y 2023. En 2019 asumió el cargo de vicealcaldesa de Madrid, formando parte del equipo de gobierno liderado por Martínez-Almeida. En 2023, tras quedarse su partido sin representación en el pleno municipal, abandonó la vida política y se incorporó a la empresa privada como directora ejecutiva de Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos.