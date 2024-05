Así ha sido la boda de María J. Hohenlohe tras romper su compromiso: Azúcar Moreno, "Extravadanza" y mucho invitado VIP

Uno de los acontecimientos más esperados por la jet set española tras romper el compromiso entre María Juncadella Hohenlohe con su novia Carlota Redón. El pasado 18 de febrero tuvo lugar la discreta boda en el hotel San Mauro entre María, hija del empresario textil y expiloto de automovilismo José María Juncadella y de la princesa Cristina de Hohenlohe-Langenburg, con su novia la arquitecta Mariana de Bergia. Por fin, tras semanas prometiendo un gran evento para amigos y familiares, la pareja ha decidido celebrar su unión con una fiesta cargada de “Extravadanza”, la temática escogida para el gran día que hizo a todos los invitados lucir sus looks de los años 70.

El enlace transcurrió en Málaga, en la finca El Molino del Duque, y a este no han faltado numerosos rostros conocidos de la alta sociedad española. Una jornada que transcurrió con numerosas sorpresas por parte de la pareja y con la actuación de Las Azúcar Moreno.

Entre las personalidades que más llamaron la atención destacaron el interiorista Tristán Domecq, el pintor Ignasi Monreal, la artista Belén Ordovás Lladó y la empresaria Inés Bilbao de la Cierva, hija de la periodista Teresa de la Cierva. La escultora Bárbara Pan de Soraluce también llamó la atención con un abanico XXL, fiel al dress code de la fiesta. Al evento también asistieron el hermano de María, Marco Juncadella, y la esposa de este Lucía Bárcena. La diseñadora Inés Domecq no fue menos en este gran día. Casada con Javier Martínez de Irujo, primo de María y Marco Juncadella, fue una de las invitadas cuyo look más llamó la atención. Siempre ha destacado por sus conjuntos perfectos que derrochan elegancia y sofisticación. Este fin de semana sorprendía con un vestido hecho a medida por Roberto Diz: un tejido damasco en color oro con cuello halter. No es de extrañar que se haya consagrado como una de las marcas más deseadas por la alta sociedad española.

La boda contó con una amplia variedad de elecciones en el cóctel de bienvenida, para luego culminar con un plato principal, roastbeef con parmentier de patata y cebollitas confitadas, para finalizar con una doble elección de postres: tarta árabe y torrija de brioche con helado de vainilla y salsa de caramelo.

Tras el convite, la celebración pasó a un siguiente nivel. Las novias habían lucido en la jornada vestidos discretos en tonos neutrales con los que dieron paso a un cambio de vestuario con el lamé plateado como protagonista, pero sin perder de vista la estética de los 70. La fiesta se coronó con la actuación en directo de Las Azúcar Moreno, que cedieron un hueco para que tanto María como Mariana tuvieran su momento en el escenario.