La crónica de Marta Robles: Adiós a Eurovisión, a los Presupuestos y al amor de Burton/Bellucci

LUNES

Con la resaca de la protesta en la vuelta ciclista (que no entendí, no porque la barbarie de Gaza no merezca protestas, acciones y decisiones, sino porque se hizo contra un equipo de capital privado, no contra uno patrocinado por el Estado de Israel y su dirigente genocida Netanyahu), Sánchez anuncia nueve medidas contra el Estado de Israel, empezando por el embargo de armas (que ya era hora, por cierto…) Los líderes israelíes contestan diciendo que es una estrategia para desviar la atención de los problemas internos y que tienen sesgo antisemita. Yo creo firmemente que algo hay que hacer. Nosotros y toda la comunidad internacional. Pero hacerlo bien y con mucho cuidado, precisamente para no meter a todos los judíos en el mismo saco. Los genocidas son Netanyahu y sus acólitos. Trump incluido.

MARTES

La ONU revisa 16.000 pruebas y dicta sentencia: lo que ocurre en Gaza es un genocidio. La organización ha preparado un contundente informe para la Corte Internacional de Justicia de la Haya; el fallo tardará varios años. Hasta que llegue ¿veremos cómo desaparece Palestina? ¿Adónde irán los palestinos que sobrevivan a esta matanza? ¿Alguno de sus países hermanos les abrirá sus fronteras? España decide abandonar Eurovisión si actúa Israel… y se une a otros seis países de Europa (Irlanda, Islandia, Malta Noruega, Países Bajos, Eslovenia). Pues bueno, es un gesto y este sí va contra el Estado de Israel que bombardea cada día Gaza y no contra un israelí que tiene un equipo de ciclismo. Importante el matiz, porque si no, en nada, veremos protestas, por ejemplo, en el campo del Atlético de Madrid, al ser un inversionista israelí el propietario de casi un 28% de las acciones del club…. Gestos y medidas, sí. Antisemitismo, no, por favor…

MIÉRCOLES

La película «Sirat» de Oliver Laxe, elegida para representar a España en los Oscar 2026. Aún no la he visto. He leído las críticas y, salvo un par de excepciones, todas son magníficas. Deseando verla y que conmocione a Hollywood como lo ha hecho con tantos espectadores.

¿De verdad las pulseras antimaltrato dejaron de funcionar durante 8 meses en 2024? «El Confidencial» dice que hay un informe interno que lo certifica. El «incidente» derivó en gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos en los que se acusaba al agresor de quebrantar la orden de alejamiento… Y puso en peligro a muchas mujeres, porque, aunque el Ministerio se justifica diciendo que el fallo fue «puntual» (¡de ocho meses!), Fiscalía asegura que supuso «una potencial desprotección de las víctimas». ¿Por qué decidió el Gobierno de pronto traspasar la gestión de una empresa a otra? Porque en la migración de esos datos tan delicados e indispensables para los jueces, estuvo el problema…

JUEVES

Ya lo saben: a Trump no le gustó que Jimmy Kimmel criticara en sus monólogos la reacción de la Casa Blanca sobre el asesinato de Charlie Kirk; por eso se ha cargado su programa nocturno de manera indefinida... Como es el presidente, pues hace lo que le da la gana, aunque suponga un ataque a la libertad de prensa. ¿Cómo lo justifica? Diciendo que el cómico no tenía talento…

Hay otros que sin ser presidentes también hacen lo que les da la gana, como el hermano del nuestro, que supuestamente residía en Portugal, pero luego pasaba largas temporadas en España. Según algunos, incluso en Moncloa. ¿Que suena a intereses fiscales? No sean malpensados… ¡Eso no puede ser! ¡Que esto no es EEUU! ¿Cómo va a ser eso siendo su hermano quién es? ¿Y el bochorno de Zapatero reuniéndose con Puigdemont para acercar posiciones y recibiendo la negativa al apoyo a los Presupuestos del Gobierno por parte del prófugo/líder de Junts? Es que quiere cositas por sus siete votos…, ya saben, y si no, ni Presupuestos ni agua. Por cierto, ¿cuánto tiempo se puede gobernar sin Presupuestos?

VIERNES

En EEUU hay una bloguera llamada Candace Owens que lleva dos años empeñada en que Brigitte Macron no nació mujer sino varón y que luego se hizo un cambio de sexo. Brigitte y su marido están tan hasta el gorro de sus especulaciones, que han dicho que entregarán evidencias científicas de que todo es una pura mentira al presentar una demanda por difamación. ¿De verdad tienen que presentar pruebas para que se considere difamación? Curiosa la libertad de ese país donde una influencer de ultraderecha puede decir cualquier cosa y un presentador no puede criticar al presidente en televisión. Y sí, se separa esa pareja tan fantástica formada por Tim Burton y Monica Bellucci. Ni su amor maduro nos queda ya…