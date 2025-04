La crónica de Marta Robles: Entre aranceles y amigas de Ábalos, esto es un no parar

LUNES

Las bolsas asiáticas se hunden y la UE convoca reunión de urgencia, para plantarle cara a las medidas de Trump, para lo que, según la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, está preparada…, mientras los agricultores españoles y su tractorada llegan a Bruselas, después de recorrer 2.000 kilómetros. Pero aquí, oigan hoy solo se habla de Mbappé, entrevistado ayer por Ana Pastor en «El Objetivo», que más allá de lo que dice, lo hace en un español del que hubiera estado orgulloso el mismísimo Cervantes. Qué majo es este chico.

MADRID.-Kylian Mbappé logra el embargo cautelar de 55,4 millones de euros de las cuentas del Paris Saint-Germain Europa Press

MARTES

La noticia del día es… ¡los aranceles! ¿se lo esperaban? Ahí andamos con Trump y la UE echándose un pulso, mientras el presidente de los EEUU quiere, literalmente, tumbar a China, el otro gigante de la economía… Pues será por el tamaño o por lo que sea, pero nuestro presidente ha decidido hacerle una visita. A China, digo. Sánchez viajando mientras en España, el PSOE y el PP, que parecían haber cedido para entenderse en medio de esta situación comercial tan caótica, no llegan a ningún acuerdo… Pero, oigan, ¿ni siquiera ahora?

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez visits China ANDRES MARTINEZ CASARES Agencia EFE

Y entretanto los políticos y la economía amenazan con hacernos desaparecer, la ciencia vuelve a sorprendernos recuperando a unos lobos del pasado, gigantes, que se extinguieron hace 12.000 años. La pregunta es ¿para qué? Y sobre todo, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Nos plantearemos, qué sé yo, recuperar a los dinosaurios?

MIÉRCOLES

Me siento incapacitada para irles describiendo, uno a uno, los aranceles que pone y quita Trump. Es que se los sube a un país, se los baja a otro, amenaza a este, recula con aquel… Europa responde como puede y los españoles nos preguntamos adónde acabará llevándonos esta locura a nosotros. Porque que nuestro presidente haya exhibido su inclinación a China diciendo que «en un contexto global tan complejo como el que estamos viviendo, el Gobierno apuesta por la apertura a Asia», no parece haberle sentado muy bien a los norteamericanos. El secretario del tesoro de EEUU, Scott Bessent lo deja claro: «apostar por China sería como cortarse el cuello».

Y vamos con noticias felices: 20 aniversario del matrimonio de Carlos III y Camila. Quién le iba a decir a los británicos que la amante del rey, cuando estuvo casado con Lady Di, acabaría siendo su soberana, pese al escándalo de aquellas conversaciones telefónicas sexuales /escatológicas y una aversión de los súbditos que, finalmente, se ha convertido en respeto y cariño… Cosas veredes.

El Rey Carlos III de Inglaterra y la Reina Camila visitan al Papa coincidiendo con el 20º aniversario de su boda Europa Press

Si algo nos deja ojipláticos son las investigaciones de la UCO y el caso Koldo, que dejan al descubierto las declaraciones de Miss Asturias respecto a las obscenidades que le pedía Koldo, los pormenores de las contrataciones de Jesica, Andrea, Claudia, Nicole, Melissa…, la villa que pagaron a Ábalos en Marbella por el rescate de Air Europa, el mensaje de Aldama a Koldo cuando ese rescate peligraba diciendo que «Hidalgo se está buscando la vida. Ha llamado a Begoña…» Y la ex de Koldo declarando con la cara tapada, e insinuando que había relación entre el rescate de Air Europa y la mujer del presidente del Gobierno…El show de la vergüenza.

JUEVES

Por Dios bendito, mientras Trump hace una tregua arancelaria de 90 días a los países que no han tomado represalias, excepto a China a quien se los eleva al 145%, por haberle puesto el país asiático aranceles del 84%, se investiga si las empresas del presidente de EEUU se beneficiaron gracias a su cargo… Trump, como si no fuera con él se fija en otra cosa y firma un decreto para retirar las restricciones de presión a los cabezales de la ducha y así poder ducharse a gusto y cuidar de «su hermoso pelo». Entretanto el Supremo se reafirma en que no puede amnistiar el delito de malversación a Puigdemont, pero el Constitucional tiene previsto sentenciar sobre ese asunto antes del verano y…, oigan, igual dice lo contrario…

VIERNES

Pues hale, ahora es China quien sube sus aranceles a EEUU al 125%... Trump reconoce que su política de aranceles tendrá un coste para su país, pero…, no parece importarle y, como respuesta a China y aun asegurando que quiere llegar a un acuerdo con el país asiático, le sube los aranceles al 145%... ¿alguien da más?

Accidente de helicóptero en Nueva York donde muere el matrimonio de dos ejecutivos españoles de Siemens, sus tres hijos y el piloto. Una absoluta tragedia, que marca el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.

Y menos mal que sacamos a los niños de colegios y guarderías en estos días, porque las imágenes de una cuidadora maltratando a una pequeña de apenas año y medio en un centro infantil de Torrejón de Ardoz nos han dejado el cuerpo cortado...