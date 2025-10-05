La crónica de Marta Robles: Demasiada agua, flotilla sin resultados, y otra vez la migración ¡y el aborto!

LUNES

En el aniversario de la dana y mientras continúan las investigaciones, vuelve el agua a la zona y nos echamos a temblar; por suerte parece que la furia de la naturaleza está algo más controlada en esta ocasión… También que hemos aprendido y cometeremos menos errores. Eso esperamos todos.

El nuevo modelo migratorio del PP dispara las alertas. ¿Tolerancia cero al delito y un visado para migrantes? ¿Es el mismo planteamiento de VOX? No, por Dios. Hay que regular la migración, pero sabiendo que los migrantes son un valor necesario. Me cuestan los criterios de nacionalidad o cultura… Cada uno que venga de donde venga y con sus cosas… Lo único exigible es que se adapten a las nuestras y las respeten, como también nuestra constitución.

Y Begoña Gómez plantó al juez Peinado. Podía hacerlo y lo hizo… Pues ella y su abogado sabrán (continuará). A la que le toca hoy comisión de investigación es a la presidenta de Navarra, María Chivite, por el caso Koldo, en el senado… Los políticos y adláteres gastan más tiempo en los asuntos de sus faltas y juicios que en aquellos para los que están "contratados", que son los nuestros.

Hoy es el día mundial del corazón. Lo que más nos sigue matando son las enfermedades cardiovasculares. Así que, coman bien, beban poco alcohol (o nada), no fumen, y, sobre todo: muévanse. Es imprescindible.

MARTES

Esta vez le tocan las lluvias destructoras a Ibiza. Ha habido desalojos, heridos…, por suerte se confía en que la situación vaya mejorando.

Reabren en Ibiza algunas calles cortadas por las lluvias mientras otras siguen cerradas Europa Press

Mientras, nuestro Gobierno, se pelea: el PSOE aplaude el plan de paz de Trump y Netanyahu y Sumar dice que el acuerdo es una farsa que legitima la impunidad del ejército israelí… En esta ocasión, socialistas y populares coinciden. Sumar, por si acaso, se opone… Lo único que hay que pedir que se explico es si el plan se puede cumplir con un Netanyahu que niega la creación de un estado palestino.

Y ya en asuntos domésticos, pues, oigan, seguimos sin Presupuestos y sin proyecto… Moncloa dice que los presentará lo antes posible…ya fuera de plazo, claro ¿De verdad es lícito gobernar sin Presupuestos?

MIERCOLES

Ibiza batalla contra el caos que ha dejado la borrasca Gabrielle: inundaciones, cortes de carretera… Daños económicos incontables, pero, por suerte, sin víctimas.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de sentarla ante un jurado popular. Su abogado dice que ella no es funcionaria publica y niega la malversación (continuará).

La ministra de Igualdad pide disculpas por el ruido mediático de los fallos de las pulseras... ¿De verdad lo importante es el ruido mediático y no la desprotección de las víctimas?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante el pleno del Senado para dar cuenta de su gestión de la crisis de las pulseras de control telemático de agresores machistas Javier Lizón Agencia EFE

JUEVES

He dejado para hoy la flotilla de Gaza, aunque ha sido noticia de toda la semana. Su viaje y la tensión han provocado el enfrentamiento entre el Gobierno, que no podía darle más ayuda al entrar en la zona de exclusión, y sus socios de Sumar, que se lo exijan; Israel ha detenido ilegalmente a 443 miembros de los 500; pero su actuación es muy difícil de castigar. El apoyo se ha multiplicado en manifestaciones, pero…, al final, la ayuda no ha llegado a Gaza. No sé si esta no era la vía, si es que el mundo entero no puede hacer nada o qué…

El juez Peinado insiste en que Begoña sea juzgada por un jurado popular por malversación y los otros cuatro delitos de los que se le acusan, incluido el de tráfico de influencias donde el juez considera fundamental que sea la mujer del presidente… (continuará).

¿Qué dos mil mujeres que no fueron avisadas en posibles casos de cáncer de mama en la sanidad andaluza? La Junta de momento no asume responsabilidades políticas… Pero alguien tendrá que hacerlo, este es un asunto de vida o muerte.

VIERNES

El PSOE se propone blindar el derecho al aborto en la Constitución. El PP se niega. Acepta la interrupción voluntaria del embarazo, insiste en que "no es un derecho. Bueno. Quizás debería serlo. Las mujeres sabemos el riesgo que supone abortar emocional y físicamente, pero a veces es la salida que necesitamos. ¿Que se incluya en la Constitución? Es posible que el Gobierno esté aprovechando el momento; pero a lo mejor así. en vez de "aleccionarnos" y "protegernos" de un síndrome postaborto no reconocido científicamente, los de VOX y algunos más optan por respetar nuestras decisiones.

Lo que sí queremos todos es ayudas a la vivienda en Madrid… El Ayuntamiento capitalino se ha lanzado a ofrecer hasta 10.000 euros de ayuda por vivienda para mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, eliminación de amianto… Vale. Ahora solo falta que se construyan más viviendas en Madrid y en el resto de España y que el acceso a ellas por parte de los jóvenes no sea una quimera.