Fabiana Sevillano: de niña pobre a tiktoker de marcas ‘beauty’

Para quien no esté muy metido en el universo TikTok, el nombre de Fabiana Sevillano quizá suene de pasada entre vídeos virales y debates de redes, pero detrás de esos 1,7 millones de seguidores hay una historia mucho más cotidiana y cercana de lo que muchos imaginan. Antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más influyentes de la nueva generación, Fabiana, de 23 años, fue simplemente una niña sevillana que soñaba con estrenar trajes de feria. Su familia no podía permitirse uno nuevo cada año, así que era su abuelo quien los diseñaba y su abuela quien los cosía con mimo, transformando telas sencillas en auténticas obras llenas de tradición. Su entrada en redes fue, de hecho, casi accidental. Entre videos caseros y momentos familiares, empezó a compartir su día a día con una naturalidad que conquistó poco a poco a su comunidad. Todo dio un giro inesperado durante un día de feria, cuando una chica le preguntó por su famoso «lip combo», que es una combinación de diversos labiales para conseguir unos labios perfectos. Fabiana grabó un video explicando su fórmula sin mayores pretensiones… y se viralizó en cuestión de horas. «Ese comentario me cambió la vida», recuerda. A partir de ahí, su crecimiento fue meteórico. Su estilo fresco y auténtico conectó con miles de jóvenes que la veían como «una más», alguien cercana, sin filtros impostados ni perfección irreal.

Además, el fenómeno Fabiana no se queda solo en ella. Su hermana Paula también es tiktoker, y juntas representan una nueva generación de creadoras que combinan tradición local con cultura digital. Y esa mezcla única no pasó desapercibida: uno de los grandes hitos en su carrera llegó cuando Pantene la eligió como imagen de campaña. «Ya pertenezco a la familia y estoy súper contenta», contaba emocionada. Para ella, era mucho más que un contrato publicitario: era el reconocimiento a un proceso personal largo. «No ha sido de un día para otro. No me pongo un techo ahora, seguro que me llegan cosas incluso mejores».

Sin embargo, como suele ocurrir en redes, la exposición tiene una cara menos amable. Fabiana lo cuenta sin rodeos: «Lo peor de las redes es sin duda es la opinión de la gente. Empiezas por diversión, pero de pronto te das cuenta de la cantidad de personas que te ven y no todas están de acuerdo con lo que haces». Y claro, en el ecosistema tiktoker español no faltan los episodios de salseo. Fabiana ha estado en el centro de varias polémicas recientes. La primera, relacionada con Álvaro Suárez, ex de Sofía Surfers (otra famosa tiktoker que supera los dos millones de seguidores), que desató un aluvión de memes. La segunda, más personal, se dio tras ser preguntada en un photocall por la supuesta relación entre su ex, Pablo Vera, y la influencer Clerss. Aunque trató de mantenerse al margen y la propia influencer Clerss la apoyó, la presión en redes fue tan intensa que necesitó un descanso. Hoy, Fabiana mira esos momentos con perspectiva y no se baja de la red (aunque eso pareceza GH).