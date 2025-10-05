Marc Márquez: el renacer del "93" de las mil caras en los negocios

Marc Márquez cruzaba el fin de semana pasado la línea de meta del circuito de Motegi y recibía la bandera a cuadros con lágrimas en los ojos. Terminaba en segunda posición, pero nunca acabar segundo en una carrera le había sabido tan bien. Su emoción no era para menos. Después de 2.184 días de ganar su último título, “el 93” conseguía alzarse en el Gran Premio Motul de Japón con su séptima corona en MotoGP, la categoría reina del motociclismo.

En esa descarga de adrenalina estaban presentes su padre, Julià Márquez, y Gemma Pinto, su inseparable novia influencer con la que mantiene una relación desde hace dos años. Cruzar la meta, además de una indudable emoción, le supuso ganar 1,5 millones de euros, el premio destinado al campeón del título de MotoGP. Una temporada redonda que el piloto leridano ha culminado con un dominio casi absoluto, que también se traduce en dinero. Marc ha conseguido 11 victorias en otros tantos circuitos del campeonato y 14 triunfos, de 17 posibles, en carreras al sprint. Gracias a ello ha percibido 1,93 millones de euros, a los que hay que sumar los 150.000 euros por victoria que Ducati paga a sus pilotos oficiales. Una cifra millonaria que se añade al sueldo de 12 millones de euros que percibe por cada una de las dos temporadas que tiene firmadas con el equipo Ducati Lenovo.

Marc Márquez celebrando sus títulos en 2019 y 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

El deporte de las dos ruedas sonríe al piloto, que pese a todo no descuida dónde invertir su dinero. Márquez gestiona el grueso de sus emolumentos derivados de su carrera deportiva a través de Macmar Gestions Esportives SL. La sociedad, constituida en 2011 y radicada en Madrid, es la principal pero no la única. En 2019 fundó Slide & Turn Investment, una empresa dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Con el tiempo la empresa ha ido diversificando su foco, abarcando desde la inversión en ladrillo hasta la gestión de derechos de propiedad intelectual. La sociedad está controlada por su madre, Roser Alentà, que figura como administradora única de la empresa, con su hijo Marc como socio

Junto a su inseparable hermano menor, Álex, creó en 2011 Vertical Management SL, dedicada a la representación de deportistas, en especial a la explotación comercial de sus derechos de imagen. Otra rama del negocio del management la conforma Vertical Content Creators SL, en la que participan desde 2023 junto a Jimmy Martínez Recansens, campeón de wakeboard y su mánager desde finales de 2022. Junto a él montaron también Bamboleo Events SL, una empresa dedicada al “asesoramiento, intermediación, organización, gestión y promoción de eventos y espectáculos deportivos de cualquier naturaleza”.

Productor audiovisual

Además, los hermanos Márquez comparten vocación por participar en proyectos audiovisuales a menor escala. Juntos han colaborado a título particular como productores en proyectos como el pódcast Café para muy cafeteros, Fast Brothers Productions, Studio, la serie o This is real AIE, una agrupación de interés económico enfocada a las actividades de producción cinematográfica y al desarrollo de obras audiovisuales.

Marc y Álex Márquez La Razón

Pero el piloto no sólo tiene repartido su patrimonio en el sector empresarial. Después de su grave lesión de 2020, Marc abandonó su Lérida natal para mudarse a Madrid en busca de los mejores médicos para su recuperación. Las tres operaciones a las que fue sometido hacían casi imposible la recuperación de no ponerse a diario en las mejores manos de los fisioterapeutas de la capital. Para mudarse, compró en 2022 una casa en la urbanización de La Finca (Pozuelo), en la zona de Los Lagos: una vivienda de 1.350 metros cuadrados, valorada en 10 millones de euros.