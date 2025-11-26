Este es el reservado de El Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana dos menús por 165 euros el día de la dana

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana comieron dos menús por un importe total de 165 euros el 29 de octubre de 2024 en El Ventorro, según consta en la factura emitida por el propietario del restaurante e incorporada ya al sumario de la causa judicial por la gestión de la dana.

En esa factura, se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunitat Valenciana.

Pero además, ambos comieron en la mesa 106 y disfrutaron de "dos menús concertados", según refleja dicho documento, cuya hora de expedición no consta.

La factura de la comida entre Mazón y Vilaplana La Razón

El propietario de El Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación, ha aportado también dos fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con cinco sillas en una habitación con dos grandes ventanales y un pequeño mueble bajo auxiliar.

Además, ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho. Responde así al requerimiento de la jueza, que le pidió toda esta información.

El juzgado certifica que Vilaplana pagó el aparcamiento a las 19:47

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha certificado de forma oficial este miércoles que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, dejó el coche en el aparcamiento a las 14:38 horas, que pagó en el cajero de este establecimiento a las 19:47 y que retiró el vehículo a las 19:51 horas de aquella jornada.

La letrada de la Administración de Justicia de este juzgado, en un documento al que ha tenido acceso la Agencia Efe, deja constancia de las referidas horas tras cruzar la información remitida por la mercantil propietaria del aparcamiento y el número de la tarjeta de crédito y la matrícula del coche de Vilaplana.

La periodista declaró el pasado 3 de noviembre como testigo en los juzgados de Catarroja y afirmó que el presidente no sabía lo que estaba sucediendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, sobre las 18:45 horas.

El dueño del restaurante testificó el pasado viernes que Mazón y Vilaplana salieron entre las 18:30 y las 19 horas del local y que les acompañó hasta la puerta, por donde salieron solos, sin que pudiese ver ningún servicio de escolta.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en esta causa penal ha solicitado este miércoles a la jueza instructora que vuelva a citar a Vilaplana, por considerar que pudo incurrir en falsedades en su testifical.