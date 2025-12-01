El diario de Amilibia: Pumpido, qué bien desapareces

Leo: «Pumpido se apartará en el TC si García Ortiz recurre su condena. El presidente del Tribunal Constitucional argumentará que fue su jefe cuando él fue fiscal general». No tiene por qué argumentar nada: todos los espectadores del circo nacional sabemos de sus extraordinarias habilidades. Es como los magos de la peli «Ahora me ves 3», o sea, que borda el bonito número «ahora me ves, ahora no

me ves», el arte de aparecer y desaparecer.

Gran ilusionista, también juega en un metaverso cuántico como el del Apolo de la Moncloa, en el que puede estar y no estar a la vez, como el gato de Schrödinger que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Más: podríamos decir que da igual que no esté en el TC porque su espíritu, el de San Cándido, permanecerá siempre entre sus discípulos progresistas del TC como el de cualquier divinidad que se precie y que además aspire a presidir un día el tribunal del Juicio Final para absolver de todo pecado al sanchismo.

Leo también: «Conde-Pumpido se abstendría si García Ortiz recurre ante el Constitucional». Como diría Esperanza Aguirre, estamos ante la abstención fake del año: aparento que me aparto para no parecer del todo el sargento chusquero de mi Generalísimo. Viendo este show de magos, Juan Luis Cebrián apunta: «Sánchez no es un político inteligente, simplemente hace trampas a la Constitución, a sus socios y a todo lo que se le ponga por delante». En su libro «No había costumbre», Miguel Ángel Aguilar cuenta que el famoso mensaje de Arias Navarro: «Españoles, Franco ha muerto» se grabó en TVE varias veces «y en todas ellas logró llorar». El Apolo de la Moncloa puede repetir cuantas veces haga falta «el fiscal general es inocente» y en todas las tomas aparecer sin sonreír. Prodigioso.