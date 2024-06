Elon Musk, padre por duodécima vez

Elon Musksigue aumentando la familia. El magnate ha sido padre de su duodécimo hijo, el tercero con la ejecutiva Shivon Zilis, con quien tuvo gemelos en 2021. Él mismo ha comunicado la noticia a "Page Six". El bebé, del que no se sabe el nombre ni el sexo, nació a principios de año y aunque en ese momento no lo anunció ha subrayado que nunca ha sido un secreto ya que sus familiares y amigos lo sabían. "Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa 'secreto'”, ha explicado el magnate al medio estadounidense.

Muskes padre de doce hijos, al menos que él haya reconocido. Con Zilis dio la bienvenida a sus gemelos en 2021. Tan solo un mes después del nacimiento de los pequeños, hubo otro alumbramiento, por vientre de alquiler, del hijo número 11 y el tercero con la artista canadiense Grimes, con quien empezó a salir en 2018 y rompió en 2021. Ahora, ella lo demandado por la patria potestad de los tres menores.

Elon Musk Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

El magnate ha dejado clara su opinión sobre la paternidad: "Creo que los bebés son superguays y, realmente, la gente necesita tener más bebés porque, suena obvio, pero si la gente no tiene suficientes bebés, la humanidad desaparecerá", manifestó a "The New York Times" en 2020. "El colapso de la tasa de natalidad es, con diferencia, el mayor peligro que enfrenta la civilización", tuiteó en 2022.

Aunque algunos medios apuntan que los gemelos que tiene con Zilis se llaman Strider y Azure, ellos no lo han aclarado. Según fuentes próximas a la pareja cambiaron los nombres de los pequeños para "tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre".