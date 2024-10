Musk mete a sus once hijos en un mega rancho de mansiones en Texas para fomentar las familias numerosas

El multimillonario y CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha adquirido recientemente un complejo de mansiones en Texas, con el objetivo de reunir a sus once hijos y a dos de sus tres exparejas en un mismo espacio. Este plan, según informó The New York Times, responde al deseo de Musk de fomentar la convivencia entre sus hijos y mantenerlos cerca, en línea con su visión de fortalecer las familias numerosas frente a lo que considera una preocupante disminución de la natalidad a nivel mundial.

De acuerdo con personas cercanas a Musk, el empresario espera que su familia pueda habitar en propiedades contiguas dentro de este complejo. Una de sus exparejas, Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink, ya se ha mudado con sus hijos. No obstante, la cantante canadiense Grimes, madre de tres de los hijos de Musk, se encuentra en medio de una disputa legal por la custodia de los pequeños y no ha participado en este proyecto familiar.

El empresario, que ha utilizado repetidamente su plataforma social X para promover la importancia de tener más hijos, ha ofrecido incluso su esperma a conocidos y amigos, entre ellos a Nicole Shanahan, candidata a la vicepresidencia de EEUU por el Partido Independiente y compañera de Robert F. Kennedy en la carrera presidencial. Musk ha insistido en que la baja natalidad es un peligro para el futuro de la humanidad, refiriéndose a ella como una "emergencia nacional".

El NYT recuerda que en una biografía publicada en 2015, a Musk le preocupaba que la gente inteligente no tuviera suficientes hijos. "No digo que sólo la gente inteligente debería tener hijos. Solo digo que la gente inteligente también debería tener hijos", señaló en esa ocasión. "Me he dado cuenta de que muchas mujeres muy inteligentes tienen un hijo o ninguno. Uno piensa: `Vaya, eso probablemente no sea bueno", dijo Musk, defensor de la fecundación in vitro, de la que ha dicho que "es una forma más eficiente de tener hijos porque permite a los padres controlar parte del proceso", según el diario, que cita a una persona que comparte su forma de pensar.

Para impulsar el estudio de la natalidad, Musk ha donado 10 millones de dólares a la Universidad de Texas, destinándolos a la investigación de tendencias de fertilidad y población. Su defensa de la fecundación in vitro y su compromiso con la paternidad subrayan su creencia de que una baja natalidad mundial es uno de los problemas más serios que enfrentará la humanidad en el siglo XXI.