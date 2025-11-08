Quién es Rama Duwaji, la futura primera dama de Nueva York

Desde esta semana, Nueva York tiene nuevo alcalde: Zohran Mamdani. Gracias al uso efectivo de las redes sociales y una campaña histórica con la que consiguió conectar con las demandas de los ciudadanos, este hombre de 34 años consiguió una participación récord, la mayor desde los años sesenta, y se impuso con el 50,4% de los votos.

Su perfil como inmigrante musulmán y socialista contribuyó a movilizar una base diversa, pero en su victoria influyó también su esposa, Rama Duwaji. Aunque mantuvo un perfil discreto durante la campaña electoral, el enfoque de esta artista de origen sirio, reconocida internacionalmente por su trabajo en ilustración, animación y cerámica, se alinea con los valores que ensalzó Mamdani en su camino político hacia la alcaldía: identidad, migración, justicia social y política internacional. Son aspectos que han enriquecido la imagen pública y el discurso de Mamdani, quien la reconoce públicamente como una artista influyente.

La pareja se conoció en 2021 a través de la aplicación de citas Hinge y se casó en 2025. Rama ha sido un apoyo constante y emocional para Mamdani en su trayectoria política, y su historia de vida multicultural y artística ha conectado bien con la base diversa de votantes neoyorquinos.

Primera dama de la generación Z

Por su estilo y su perfil artístico y activista, reúne muchas condiciones para convertirse en una primera dama icónica de Nueva York. Con 28 años, será la primera dama más joven de la historia de la ciudad y la primera representante de la Generación Z en ese rol, lo que ya marca un cambio generacional y cultural muy relevante.

Aunque no hizo ninguna declaración pública, el estilismo elegido para la noche de las elecciones transmitió un mensaje muy elocuente. Duwaji apareció con un top vaquero de escote cuadrado y corte láser de Zeid Hijazi, un diseñador palestino-jordano afincado en Londres.

Según la página web de Hijazi, sus creaciones fusionan su herencia palestina con la artesanía de Oriente Medio y elementos de alta costura. Duwaji combinó el top con una falda negra de Ulla Johnson, habitual de la Semana de la Moda de Nueva York, y completó el look con pendientes del joyero Eddie Borgo.

La imagen de la esposa de Mamdani se aleja del prototipo de primera dama de la Casa Blanca: trajes de falda al estilo de Jackie Kennedy o los vestidos de alta costura de Melania Trump. Las prendas de Duwaji, por el contrario, parecen llegadas directamente de las calles de Brooklyn, donde trabaja como artista e ilustradora.

Con la elección de Ulla Johnson y Eddie Borgo, que tienen su sede en la ciudad que Mamdani liderará, la artista parece dejar claro que vestirá diseños locales como una forma de apoyo a esa comunidad que forma parte del electorado de su esposo.

Duwaji, de ascendencia siria, suele utilizar su obra para explorar la vida de las mujeres de Oriente Medio. En los últimos años, su arte se ha centrado en las mujeres palestinas de Gaza. "Con tanta gente desplazada y silenciada por el miedo, lo único que puedo hacer es usar mi voz para denunciar lo que está sucediendo en Estados Unidos, Palestina y Siria, en la medida de lo posible", declaró en una entrevista con Yung, una revista de arte .