El espejo del alma de José María Aznar: de poco agraciado a septuagenario pibón

El ex presidente del Gobierno no solo se dedica a la política, sino que ha tomado el gimnasio como su segundo hogar. Parece que ha incrementado su rutina de ejercicios de una manera sorprendente. Haciendo cuentas, si logra hacer un número impresionante de abdominales al día, eso se traduce en más de una hora de pura determinación y esfuerzo. Hay que ver qué motivación extraña tiene para mantener esa disciplina. Tal vez por eso le pillamos así de rejuvenecido en el festival Starlite, durante el concierto del galés Tom Jones.

No es de extrañar que, en épocas pasadas, el mismo George Bush se maravillara con sus hazañas deportivas. En una ocasión, mientras presumían de sus tiempos corriendo, José María Aznar desafió al entonces presidente de los Estados Unidos en una competencia amistosa. Ahora, años después y con un poco de humor, uno se pregunta: ¿Qué hay en esa mesa donde ambos hacían alarde de su condición física? Quizás un rincón sagrado lleno de anécdotas de poder y risas.

Sin embargo, a la físico de Aznar se suma otro punto apenas mencionado: su sorprendente rostro. Quienes normalmente se atreverían a calificar su fisonomía de poco agraciada ahora se ven obligados a reconsiderar. ¿Mejor que nunca? ¿Hasta guapo? Se dice que su rutina de belleza incluye constantes visitas a Moa, un centro elitista de tratamientos estéticos en Guadalmina, Marbella, donde se hacen terapias de todo tipo, desde lifting facial con aparatologías varias hasta técnicas ancestrales como el masaje Kobido manual. Se dice que el expolítico no ha optado por operaciones ni intervenciones estéticas agresivas, lo que le añade un aura casi mítica a su renacimiento físico.

Aznar asiste a un acto del PP en Ibiza Germán Lama Europa Press

Bajo la mano experta de su terapeuta Sonia, Marian Corominas, alma máter de Moa, nos comenta que Aznar ha encontrado el secreto para suavizar las aristas de su rostro, manteniendo su carácter. Al fin y al cabo, en un entorno en el que celebridades y figuras públicas buscan desesperadamente preservar su juventud, Aznar se está ganando un lugar en esa lista de gladiadores modernos. Pero lo que realmente se esconde en los masajes y el sudor se dice que es aún más valioso: el silencio de los secretos que se comparten entre las élites que visitan el centro Moa.

Así que, con un lado deportivo que asusta y un nuevo rostro que sorprende, Aznar se presenta en Starlite como un personaje renacido, invitando a todos a mirar más allá de su pasado y disfrutar de su resurgimiento radiante.