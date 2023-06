Yolanda Díaz e Irene Montero, unidas “por los pelos” -que no Podemos

Habemus coalición. Podemos y Sumar han confirmado que concurrirán juntas a las próximas elecciones generales del 23 de julio. En un último intento de salvarse, la formación morada ha decidido dar un paso al frente, aunque eso conlleve dejar en el camino a uno de sus rostros más visibles: Irene Montero, la ministra de Igualdad. Parece que Yolanda Díaz no quiere contar con ella entre sus filas, a pesar de todo lo que les une: la izquierda, el feminismo, el ‘sanchismo’ y hasta la peluquería.

Efectivamente, la vicepresidenta y la ministra cuidan sus melenas en el mismo salón, un centro ubicado en el madrileño barrio de La Latina que sólo trabaja con productos naturales y respetuosos con el medioambiente. Eso sí, no está al alcance de todos los bolsillos, puesto que el precio medio de un servicio de corte, teñido y peinado no baja de los 100 euros.

La ministra de Igualdad, Irene Montero (d), abraza a la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz (i), durante su traspaso de cartera. Dani Duch LV/POOL

Los más asiduos a estos centros de estética saben que las peluquerías no son sólo lugares en los que uno se corta el pelo, sino auténticos centros de filosofía y socialización en los que se han tomado muchas- a veces buenas, y otras no tanto- decisiones. Quizás fue mientras le lavaban la cabeza cuando Yolanda Díaz se decantó por cortar por lo sano y apartar a Irene Montero de su lado para asegurarse más votos… Del mismo modo, quién sabe si algún día coinciden en su peluquería favorita y, entre tinte y alisado, consiguen limar asperezas y volver a estar unidas -por los pelos, que no Podemos-. Otra opción es que acaben, directamente, de los pelos. El tiempo dirá...