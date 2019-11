¿Quién es «Porchie»?

Relativa credibilidad

Uno de los que ha encabezado el rasgado de vestiduras es Dickie Arbiter, durante años secretario de Prensa de la Reina, que afirmó de modo tajante a The Sunday Times: «Todo esto me parece de muy mal gusto y totalmente infundado. La Reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre que no fuese su marido», y añadió que la relación «Porchie»-Isabel era la de empleado-empleador , lo que resulta algo exagerado.

Otras polémicas que nacieron en el castillo de Windsor

Carlos de Gales, seducido por Camilla

Más risibles aún son las imaginadas escenas que representan a Lord Mountbatten y a la Reina Madre conspirando para organizar una intervención en el floreciente romance de Carlos y Camilla , dividiéndolos a la fuerza. Andrew Parker Bowles, hijo de Derek Parker Bowles, un viejo amigo de la Reina Madre, mientras estaba conociendo a Camilla, fue amigo especial de Lady Caroline Percy, hija del duque de Northumberland, y de Lady Amabel Lindsay, hija del conde de Hardwicke. Andrew era conocido, según una de sus ex, como el mejor amante de Londres. Algunos piensan que el inicio de la relación entre Camilla y Carlos fue debido al despecho . Si Andrew seducía a Ana, ella seduciría a Carlos. No se tuvo que emplear a fondo. Carlos cayó con facilidad. Pero el matrimonio era imposible. Él era muy joven y ella realmente quería a Andrew. Tampoco Ana se casaría finalmente con Andrew. Éste era católico, lo que en aquella época, y hasta 2011, resultaba suficiente para impedir cualquier romance de alguien de esa religión con una princesa de la casa real británica.

La Duquesa de Cornualles, nacida Camilla Rosemary Shand, es ahora la estable esposa del príncipe Carlos, el perpetuo heredero de la Corona británica. Se ha elucubrado mucho sobre si ella, una vez ascienda Carlos al trono, se convertirá en reina consorte de Inglaterra o no. Muchos pensamos que no hay razón para que no sea de ese modo. En la serie se profundiza acerca de los albores de la relación entre Carlos y Camilla , que llevarían a que en un momento dado y ante la «BBC», la princesa Diana de Gales proclamara que en un matrimonio tres son multitud. Se ha criticado mucho lo peligroso que es dejar caer conspiraciones organizadas por la Reina para obstruir el romance de Carlos con Camilla . Algo que, según «The Daily Telegraph», podría hacer mucho daño.

La princesa Ana ¿y un "cuadrángulo" amoroso?

Mucho se he escrito sobre la princesa Margarita, hermana de Isabel II, y sus «flirts» y problemas con adicciones, y sobre la duquesa Sara de York y ciertos devaneos amorosos. La princesa Ana, calificada por algunos como sarcástica e inteligente, había salido bastante indemne de habladurías y comadreos.

Conocida por su semblante severo, su peinado anticuado y su modo de vestir sumamente discreto, por no decir «demodé», la puesta en escena de la princesa Ana en esta tercera entrega de la serie es sorprendente. No tienen reparos en retratarla en «lingerie» negra mientras Andrew Parker Bowles se pasea con el torso desnudo por la habitación antes de meterse en la cama con Ana. No se debe olvidar la frustrada relación entre Ana, a poco de salir de Benenden School, y Gerald Ward, oficial de caballería educado en Eton, luego padrino del príncipe Harry, ni la que tuvo con el jugador de polo Sandy Harper, dos años mayor que ella, o la habida con Brian Alexander o la existencia de su admirador Richard Meade.

Peter Morgan declaró hace poco en «The New York Times» que el serio trabajo realizado hasta ahora le da derecho a incluir algo de sexo y diversión en esta nueva entrega. En efecto, Ana aparece en medio de las historias de chantaje, sexo y traición que sobrevuelan toda la filmación. Ana piensa que la vida de princesa no es de cuento de hadas y que ha tenido que lidiar con quienes consideran que no posee una belleza perfecta, empezando por ella misma. Se ha volcado toda su vida en el trabajo en pro de la Corona en total obediencia a su madre Isabel II. Dicen que su máxima es «duty not beauty», es decir “deber y no belleza”. Algo que contradice la imagen ofrecida en esta tercera entrega de «The Crown».