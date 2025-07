Con raíces italianas y un disco homónimo en el mercado: el lado más desconocido de Carmen Machi

La decimonovena temporada de 'El Hormiguero' llega a su fin esta misma noche. Antes de que el equipo del programa estrella de Antena 3 se tome sus merecidas vacaciones hasta septiembre, Pablo Motos se sentará a conversar con una de las actrices más queridas de nuestro país. En efecto, Carmen Machi será la encargada de bajar el telón de 'El Hormiguero' de cara a su 20ª temporada.

El motivo por el que la madrileña acude al programa es ni más ni menos el inminente estreno de 'Furia', ficción que se estrenará el próximo 11 de julio en HBO. Para esta serie, Machi encarnará a Marga, una artista snob cuya vida se ve entrelazada a la de otras cuatro mujeres; el drama está servido en una serie que promete dar emoción e intriga en cada episodio.

Aprovechando el gran final de esta temporada de 'El Hormiguero', hemos querido indagar un poco acerca de la vida personal de Carmen Machi. Desde el origen de sus antepasados al talento que esconde su familia, la actriz demuestra tener un trasfondo de lo más variopinto.

Ascendencia mediterránea

Aunque la protagonista de 'Aída' nació en Getafe en el año 1963, parte del origen de su familia se remonta hasta un país europeo donde el encanto y la 'dolce vita' se dan la mano: Italia. En efecto, su bisabuelo era miembro de una familia acomodada originaria de Génova. Sin embargo, el misterio alrededor de su fallecimiento sigue más vivo que nunca.

"Lo que sabemos es que apareció muerto en un hotel de Madrid, con muchísimo dinero y es verdad que se lo habían cargado, pero nos hemos recreado un poco. Lo contamos porque eso nos da a nosotros como que somos especiales", desveló hace tiempo una entrevista en la Cadena SER.

El arte va en la sangre

En la familia Machi, la interpretación no es la única destreza con la que el público puede quedar deleitado. La hermana de Carmen, Pilar, es cantante de rock. Su ídolo principal es Bruce Springsteen y ha lanzado dos discos en el mercado: "Machi" y "Cálido". Al igual que su hermana Carmen, Pilar Machi también se ha sumergido en el mundo de la interpretación, ya que cuenta con varias participaciones en obras de teatro.

Felizmente enamorada

En el amor, Carmen Machi lleva saliendo con Vicente, su desconocida pareja, desde hace más de 20 años. Conforman una pareja poco convencional, no tienen hijos y no tienen intención de pasar por el altar. "Yo, desde luego, no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas precisamente por haberlos tenido?", declaró la actriz en una entrevista.