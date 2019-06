Hoy Sevilla se viste de boda. El color no nos atrevemos a decirlo porque, vistas las limitaciones que han puesto los novios en la invitación, cualquiera sabe a estas alturas cómo irán los invitados, pero lo que sí tenemos confirmado es que esta tarde la catedral hispalense celebrará una de las bodas que más revuelo ha generado en los últimos tiempos. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y la presentadora, Pilar Rubio, se darán el «sí, quiero» ante 500 invitados, muchos de ellos estrellas internacionales.

Uno de los secretos mejor guardados, como procede, es el vestido de la novia. La propia Rubio bromeó el lunes ante Pablo Motos y Enrique San Francisco, invitado de ese día a «El Hormiguero», el programa en el que colabora, sobre si el vestido que llevaba (compuesto por un bañador negro con pedrería y una gran falda de tul) sería el de su boda, pero poca más referencia tenemos por parte de la futura mujer de Ramos. LA RAZÓN ha invitado a algunos de los diseñadores más importantes de nuestro país para que diseñen el modelo con el que ellos la vestirían.

«Pilar es una mujer con un físico muy potente, unos grandes ojos azules, una melena morena y un cuerpo muy estilizado por eso me he decantado por un mono», asegura el diseñador Antonio Velasco, que ha vestido entre otras a Amanda Lepore, Ana Mena y Jessica Goicoechea y que, además, es el responsable del vestuario de «The Hole Zero». «Al tratarse de una prenda anatómica, marca su cuerpo y permite una mayor movilidad. Las flores y los adornos bordados en los hombros y en la cadera estilizan el cuello y la figura, alargando las piernas y los brazos, y el fajín marca la cintura. Al no llevar velo, dejamos libre la zona de la cabeza, permitiendo resaltar el cabello y sus facciones».

Por contra, Fabio Enciar, sí que apuesta por el velo en una novia de un marcado carácter New Look: «Lleva unos bordados de formas orgánicas que nacen en pinzas y en costuras. Esto es lo que hace que el vestido sea más joya».

Aunque para joya, la propuesta de Agatha Ruiz de la Prada, que llena de color a la presentadora: «Creo que ella es una mujer muy guapa y espectacular». Así que el boceto de la diseñadora ensalza tanto sus formas como su belleza.

Juan Duyos considera que sería un reto divertido hacerle el vestido y señala qué partes de su cuerpo se deberían destacar: «Creo que la parte que se debería potenciar es la zona del cuello, los hombros y la clavícula».

Ulises Mérida, por su parte, añade también la idea de enmarcar sus ojos: «Pilar hace suyas todas las prendas que lleva, sea cual sea el estilo, y esos ojos no necesitan ningún potenciador. «Ella es pura seducción, sin seguir las tendencias, sino el valor de la feminidad como referencia absoluta», comenta Miguel Marinero.

Con toda esa fuerza y personalidad, tampoco sorprendería que Rubio se atreviera con el diseño de Pilar Dalbat, que apuesta por el neopreno. La diseñadora asegura: «Me gusta su frescura y la seguridad que transmite a la hora de llevar una prenda. Se muestra empoderada y sabe lo importante que es la manera en la que se viste. Es una mujer inteligente».

Lo que sí parece claro es quién va a maquillar a Rubio. Desde hace ya un tiempo la colaboradora televisiva ha mostrado en Instagram las pruebas que estaba haciendo junto a Vicky Marcos, en quien confía plenamente. Lo mismo sucede con el pelo. Todo parece indicar que será Pablo Pérez, otro amigo suyo, quien se encarge de su melena. Por último, Maribel Yébenes es la responsable de poner perfecto el cuerpo de la novia (si es que hay alguna imperfección en ella, que lo dudamos): después de su tercer embarazo se ha sometido a un tratamiento en el abdomen llamado Dermolifting 8D.

El novio

Sabiendo la afición de Sergio Ramos por la ropa, también sería interesante saber cómo vestirá hoy. Al jefe de las filas merengues le suelen gustar los trajes ajustados y nunca le faltan los detalles: controla a la perfección el nudo de la corbata, el pañuelo en el bolsillo... incluso hasta suele llevar chaleco. «Debería ir acorde con la novia y con la situación. Acertaría si hiciese un guiño a la ciudad en la que se van a casar», contesta Duyos. Para Fabio Encinar, el capitán del Real Madrid debería ir «elegante, con chaqué oscuro sería lo ideal y podría ser fiel reflejo de su excompañero David Beckham, que posiblemente sea el hombre que mejor lleva un chaqué en este mundo». Según Velasco, «Sergio es un novio moderno y al no tener que regirse por ningún protocolo, yo le vestiría con esmoquin blanco entallado y añadiría algún detalle que acompañe al ''look'' de Pilar, como una flor de organza en la solapa». Ágatha, en cambio, es mucho más contundente: «Ella es una mujer espectacular, el novio que vista como quiera».