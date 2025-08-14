Sandra Golpe, de crucero con su hijo en unas vacaciones de lujo

Sandra Golpe está en un momento dulce de su vida y tiene muchos motivos para sonreír. Al menos sí analizando la buena temporada que deja atrás para embarcarse de lleno a la aventura en sus vacaciones de verano. Cierra una temporada de éxito arrasando en audiencia y siendo parte vital de que Antena 3 Noticias 1 sea informativo más visto de la televisión. Con ello, se ha ganado unos merecidos días de asueto, que suelen ser, como los de los Reyes de España, discretos y privados.

La presentadora no es muy dada a compartir detalles de su vida personal, pero a veces hace excepciones. Como ahora, que presume de la aventura que estaba a punto de comenzar junto a su hijo David. Su vástago, fruto de su relación con el periodista de Cuatro David Tejera, no lo ha dudado ni un segundo y ha aceptado descubrir las maravillas del mar y visitar numerosas ciudades en tiempo record a bordo de un crucero. Una aventura que la comunicadora ha querido compartir con sus seguidores, después de poner fin a sus vacaciones en Menorca.

Sandra Golpe, con su hijo de crucero

“Menorca nos ha regalado días preciosos, pero ahora cambiamos la isla por el mar abierto. Nos vamos de crucero… ¿Adivináis por dónde será nuestra próxima parada?”, escribía la presentadora de Informativos para mantenerse en contacto con sus seguidores de Instagram, a la vez que jugaba al despiste con cuál será su próximo destino. Se sabe que están a bordo de un crucero recorriendo el Mar Mediterráneo y que tiene paradas programadas por Italia.

Unas vacaciones de lujo para la periodista y su hijo David, que este verano ha cumplido los 20 años. El joven nació dos décadas atrás fruto de su relación con David Tejera, quien en su día fuese pareja de la Reina Letizia. Una relación pasada de la que prefiere no hablar, aunque sí ha dejado alguna que otra píldora en sus entrevistas y conversaciones con la prensa. Pero la pareja opta por la discreción y no llamar demasiado la atención del público en lo referente a su intimidad o rutina familiar. Sí quizá en vacaciones, cuando la rutina se interrumpe con planazos de los que presumir ante el mundo.

También en días decisivos, como así hizo el pasado 30 de junio cuando su hijo cumplió 20 años y Sandra Golpe quiso dejar constancia de su amor de madre: “¡Hoy se cumplen 20 años del regalo más crucial de mi vida! David, doy gracias a Dios cada día por ser tu madre. Te adoro con todo mi corazón, desde las entrañas hasta el infinito y más allá”. Un precioso mensaje que venía acompañado de numerosas imágenes de madre e hijo en momentos para el recuerdo de su álbum privado. Uno que quizá vuelva a abrirse ahora que están recorriendo el Mediterráneo, donde surgirán anécdotas y experiencias para el recuerdo que fortalecerá su vínculo.