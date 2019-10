Teresa Campos con problemas de liquidez y Alejandro Sanz sin el “corazón partío”

Es miércoles y los miércoles nos toca portadas. Esto ya lo sabéis vosotros, qué os voy a contar yo. Pero de alguna manera tengo que empezar la columna. Y hoy el ¡HOLA! nos llega soseras: mitad Alejandro Sanz, mitad Meghan Markle. El primero aparece en sus primeras imágenes con Rachel Valdés, su nueva novia (que ahora averiguo, google mediante, quién es) y su hija Manuela. Hija de él con Jaydy Michel, no de ella, que aún desconozco si tiene descendencia. Pues mira, sí. Un niño de cinco años. Es cubana, artista plástica y modelo. Y se lo han pasado pipa en un romántico y divertido día en la playa. Romántico porque se abrazan y divertido porque se ríen. Lo típico.

Abajo, primer plano de Meghan con su pequeño del alma con su piel de canela, el niño Archie. Que han estado de viaje en África, por motivos de príncipes, y allí han aprovechado para hacer sus cosas de príncipes. Ha sido el primer viaje del bebé y, claro, ha sido la estrella. La verdad es que es bastante mono.

También nos cuentan en la portada de ¡HOLA!, pero sin foto, que Victoria y Cristina, las mellizas de Julio Iglesias, se están preparando para su puesta de largo. Dieciocho años tienen ya las criaturas. No os perdáis las fotos del interior porque los vestidos no tienen desperdicio. Hechos a media por el diseñador Eli Saab, son un locurón de drapeados, volantes, brillos, volúmenes, pedrerías... He visto falleras más discretas y sencillas dando la entrada al señor pirotécnic desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia para que empiece la mascletá.

Vamos a LECTURAS, que yo ahora soy muy de LECTURAS. Y no me decepciona: vuelve a ser el grupo de whatsapp de las Campos. Y yo que me alegro.

Parece ser que la matriarca, La Campos primigenia, tiene problemillas de liquidez y tiene que dejar de pagar el alquiler de su nueva casa en la que nunca ha llegado a vivir. Y también ha tenido que bajar el precio del chalé que tiene a la venta. La verdad es que les salía más a cuenta abrir una inmobiliaria, con tanto patrimonio a la venta: el chalé de María Teresa, el ático de Terelu, la plaza de garaje... Yo me lo pensaría.

La Pantoja, justo al lado de La Campos, pide que despidan a su hija de la tele. Madre mía, cómo está esta guerra. Yo con esto estoy en un sinvivir, porque llevo muy mal los dramas familiares. No consigo entender que una madre y una hija se lleven tan mal, hablen tan mal una de la otra y, ahora, que la madre pida que despidan a la hija. Entre esto y lo de Rocío Flores con su madre, hija a su vez de La Más Grande, yo no gano para disgustos. Creo que ha llegado el momento de organizar un GH VIP para solucionar desavenencias familiares de famosos. Yo metería en la casa de Guadalix, en la primera edición, a todos los Pantojos (Kiko Rivera, Isa P. e Isabel), a los dos hermanos Rivera (a ver si de paso solucionamos los problemas de la herencia que arrastramos desde hace décadas), a los Flores Carrasco (Rociito, Antonio David, David y Rocío) y a los Jesulines y aledaños (Jesulín, La Campanario, Belén Esteban, Fran, Andreíta...).

Paz Padilla celebra saltando su 50 aniversario. Felicidades. Y justo al lado y en pequeño, otra noticia carente de interés: Hugo Castejón, el último expulsado de la casa de Gran Hermano, vive en el centro de Madrid en un piso de 36 metros cuadrados. Mira tú qué bien.

Menos mal que la mitad superior de la portada de LECTURAS compensa con creces la mitad inferior. Eso y que yo soy muy de LECTURAS ahora y se lo perdono todo. Que luego me da grandes alegrías en forma de titulares o aparición de Raquel Mosquera.

En la portada de DIEZ MINUTOS tenemos también a Hugo Castejón, que os contaba antes que es el último expulsado de Gran Hermano, haciendo lo que hacen los concursantes expulsados de GH: quejarse.

Un poco más abajo, Inés Sainz (una exmiss España) cuenta que tiene cáncer; y, al lado, Eva Gónzalez tiene problemas con hacienda. Justo al ladito, Isabel Pantoja gana un pastizal con sus nuevos proyectos. La portada de DIEZ MINUTOS hoy es un reflejo de la vida misma: cada uno con sus problemas y sus alegrías.