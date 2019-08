Toni Garrn, una modelo activista sobre la pasarela

Las top model más cotizadas y también las de los 90 se han unido por una buena causa. Karlie Kloss, Bella y Gigi Hadid, Joan Smalls, Naomi Campbell o Gisele Bündchen son algunas de las modelos de una larga lista que han unido sus fuerzas en una subasta solidaria. El objetivo es recaudar fondos para fomentar proyectos de educación y salud de las niñas en África. Para ello han donado parte de su vestuario de lujo a la Fundación Toni Garrn, creada por el ángel de Victoria's Secret del mismo nombre.

Las piezas saldrán a la venta durante el Supermodel Flea Market , un evento que comenzará el próximo lunes y que finalizará el 30 de noviembre. De momento, la rifa solidaria ha logrado reunir más de 200 artículos, qu eserán subastados en la plataforma de ventas en línea Paddle8, y con la que la fundación de Garrn espera recaudar mucho dinero para sus proyectos. Entre estos artículos se pueden encontrar prendas de lujo de firmas como Chanel , Prada, Givenchy, Miu Miu, Saint Laurent y Oscar de la Renta, entre otros, así como un bolso de Alexander McQueen con calaveras de anillos, propiedad de la top brasileña Gisele Bündchen que utilizó en la Met Gala de 2011. El accesorio tiene un precio inicial de salida de 3.000 dólares, unos 2.700 euros.

La labor solidaria del «ángel» Garrn comenzó hace tres años. «La educación es la mejor manera de sacar a las comunidades y naciones de la pobreza», asegura la modelo en una publicación de su perfil de Instagram. Con el dinero recaudado en otras subastas, la fundación ha invertido en la construcción de escuelas y acondicionamiento de locales para hacer que el conocimiento sea accesible para las niñas y los niños en algunos países africanos como Burundi, Ghana, Uganda, Ruanda o Zimbabue. Además, de participar directamente en su educación y emancipación, la organización planea proyectos de salud y acogida. Un acto caritativo en el que se han volcado sus compañeras de la fima lencera.

El nacimiento del ángel

Los comienzos de Garrn en la moda fueron casuales. Era el verano de 2006, estaba a punto de comenzar la Copa del Mundo y Antonia Garrn, que entonces era una niña de 14 años, caminaba por las calles de Hamburgo cuando su belleza llamó la antención de Claudia Midolo, dueña de Modelwerk, una prestigiosa agencia de modelos alemanas. Trece años después, Toni ha protagonizado casi una veintena de las portadas más prestigiosas de la industria de la moda y su nombre está incluido en la lista de las 50 modelos más codiciadas del mundo. «Cuando me descubrieron tenía 14 años y honestamente yo no sabía nada de moda. Es más, la única vez que miraba ''Vogue'' era cuando estaba en el médico. Así que para mí era todo diversión. Me gustaba, pero no era un trabajo a tiempo completo, no lo fue hasta que cumplí 18», recuerda la modelo a «Elle UK». Pero además de ser una de las tops del momento, y de ser imagen de firmas de lujo y novia de Leonardo DiCaprio, Garrn es una ardua activista en pro de la igualdad de género. En más de una ocasión ha aplaudido la valentía de las mujeres que se han atrevido a denunciar el acoso en Hollywood, y aunque ella jamás ha sido víctima de de abusos sí reconoce haber estado en situaciones en las que se ha sentido incómoda.

Pero Garrn no es la única solidaria con los más desfavorecidos. También, Madona, ha colaborado con la construcción de cuatro nuevas escuelas en Malawi, que se sumarían a las 14 ya creadas desde que inició sus actividades solidarias en África.