Terelu Campos aclara su complicada relación con Alberto Díaz, exdirector de ‘Sálvame’: Tuvimos altibajos

Tras años alejada de ‘Sálvame’, Terelu Campos regresó hace pocos meses al magacín vespertino de Telecinco en su versión ‘Lemon Tea’, espacio que presentaba junto a María Patiño. Se reencontró con viejos compañeros de los que guardaba un buen recuerdo, pero también con otros cuya relación se había estropeado en los últimos tiempos. Tal es el caso de Alberto Díaz, uno de los directores del programa. Al parecer, algo pasó entre ellos que no solo terminó distanciándolos, sino que incluso se generó cierto malestar, tal y como la propia hija de María Teresa Campos ha confesado.

En su columna de la revista ‘Lecturas’, Terelu Campos se ha abierto en canal y ha explicado que se puso muy nerviosa cuando se le comunicó que Alberto Díaz sería el encargado de dirigirla en ‘Sálvame Lemon Tea’. “Mi relación con él siempre ha sido de altibajos. (...) En ese momento tuve intranquilidad porque era consciente de que no teníamos una relación fluida”, recuerda la presentadora. Finalmente, se armó de valor y se decidió a mantener una conversación con su jefe en pro del programa. “Es inviable que tú me dirijas cuatro días a la semana y que nuestra relación sea la que es ahora”, le dijo.

Alberto Díaz en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Aunque Terelu Campos no ha querido desvelar cuál fue el problema que les separó, sí ha reconocido que pudo haberse equivocado con Alberto Díaz y que, tras esa conversación, se percató de que sus diferencias eran mínimas: “Al final no había pasado nada, no voy a mentir. A veces crees cosas y te haces la película de que no le gustas a esa persona o no te quiere cuando realmente no es así. No me importa decir que he podido equivocarme. ¡Cuánto me alegro de esa conversación! No tengo ningún ‘pero’ hacia él desde que empezamos a hacer el ‘Lemon Tea’”.

Futuro incierto

Tras ser cesado de ‘Sálvame’ junto a David Valldeperas y Carlota Corredera, el futuro profesional de Alberto Díaz se presenta incierto de cara a la opinión pública. De momento, no se ha dado a conocer ningún nuevo proyecto que se le haya asignado, aunque se ha recalcado en varias ocasiones que seguirá ligado a La fábrica de la tele. Al parecer, la ‘Operación Deluxe’ en la que la productora se ha visto implicada habría motivado esta serie de permutas que se han venido produciendo en el programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla.