Antonio David se burla de Terelu Campos: “Hace el ridículo”

Ha pasado más de un año desde que Antonio David Flores fue despedido de ‘Sálvame’ en pleno directo. Fue tras la emisión de los dos primeros episodios de la serie documental sobre su exmujer, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que lo que acusaba abiertamente de haberla maltratado física y psicológicamente. Desde entonces, el malagueño suele cargar contra el programa y algunos de sus colaboradores, especialmente con los que más defienden a la heredera universal de la Jurado. En esta ocasión le ha llegado el turno a Terelu Campos, íntima amiga de Carrasco.

Desde hace unos meses, la hija de María Teresa Campos recuperó su faceta de presentadora y conduce junto a María Patiño ‘Lemon Tea’, el nuevo espacio de ‘Sálvame’. A ojos de Antonio David Flores, ninguna de las dos lo hace del todo bien, y se ha mostrado de lo más crítico con ellas en su canal de Youtube. “Aparecen en la promo del programa como dos bolsas de té para meterlas en la taza. Más que unas bolsas de té, a mí, la impresión que me dan, es que son como dos títeres colgados con su cuerdecitas o hilitos mientras los de arriba las están moviendo a las dos”, comienza diciendo el extertuliano.

Antonio David Flores en una de sus últimas intervenciones en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Antonio David parece sugerir así que María Patiño y Terelu Campos están siendo manipuladas por sus jefes, pero no es este el único ataque que dedica a las presentadoras. Poco después, el malagueño se burla de su trabajo en ‘Sálvame Lemon Tea’: “Han intentado hacerlo con ellas dos para mostrar un tono divertido e irónico, y de lo que no se dan cuenta es de que no dejan, día tras día, de hacer el ridículo. Eso es lo que hacen. Hacéoslo mirar”, sentencia el que fuera guardia civil.

No es la primera vez que Antonio David dirige sus dardos a Terelu Campos y María Patiño, especialmente en el caso de la periodista. Desde el entorno del malagueño se asegura que está denunciada penalmente por exponer en ‘Socialité' que el ex de Carrasco repartió el mismo, con la intención de victimizarse, los carteles que aparecieron por Málaga con su fotografía impresa junto a la palabra “maltratador”. Sin embargo, ella negó esta información recalcando que no mantenía abierto ningún proceso legal “por lo penal”.