La DGT busca a la nuera de Carmen Borrego para multarla: el vídeo de la infracción

Las declaraciones de Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego, en las que criticaba abiertamente a Terelu Campos y Alejandra Rubio, están dando para mucho. Aunque la joven ya pidió perdón, desde “Sálvame” se sigue incidiendo en sus desafortunadas palabras e incluso se envió a un reportero a la puerta de su negocio para intentar que se pronunciara en directo sobre la polémica que la persigue desde hace días. Pero el periodista Sergi Ferré no tuvo suerte en su intento y la nueva integrante del mediático clan salió escopetada a bordo de un patinete eléctrico en cuanto vio las cámaras del programa.

Por supuesto, desde “Sálvame” no se ha desaprovechado esta oportunidad para estirar la polémica, y la presentadora aseguró que las autoridades se habían puesto en contacto con el programa con el objetivo de multar a Paola Olmedo. “Me acaban de decir que una persona de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, se ha puesto en contacto con el programa, que van a ver las imágenes para proceder a multarle”, explicó Adela González. Sea o no cierto, la situación no sentó nada bien a Carmen Borrego ni a Terelu Campos, que se marchó furiosa del plató: “Al final me cabreo y no vengo ningún día entre semana. No me toquéis los huevos”.

Por su parte, Carmen Borrego dio la cara por su nuera una vez más, a pesar de las desafortunadas palabras que esta dedicó a su hermana y su sobrina. “Ya ha tenido bastante. Ha cometido un error, pero esto me parece tan sucio”, se quejó la tertuliana.

Lo cierto es que desde “Sálvame” han mostrado especial interés en Paola Olmedo desde que se anunció el compromiso de la joven con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. La boda también estuvo rodeada de cierta polémica y la tertuliana se vino abajo en varias ocasiones, dolida por el daño que la constante cizaña podría provocar en su primogénito.