Carmen Lomana tiene las claves para convertir una chaqueta en la protagonista de tu look de fin de semana

Una de las cosas que más me gustan del entretiempo es la posibilidad de mezclar en un mismo look prendas de invierno y de verano o primavera. Por ejemplo, unos vaqueros con unas sandalias, unas botas altas con una falda o vestido mini, y así mil y una opciones que se te ocurran. Pero sin duda una de las prendas más protagonistas del entretiempo son las chaquetas. Si bien es cierto que casi todas están aceptadas, ya sean cazadoras vaqueras, biker de cuero, chaquetas de tweed, e incluso más recientemente la vuelta de las bomber, siempre hay modelos clásicos que resultan realmente versátiles, y que pueden ser una buena inversión añadir algún modelo nuevo a tu armario cada temporada. Es el caso de una buena americana o blazer. Lo cierto es que aunque técnicamente no son lo mismo (la americana siempre es más corta y formal, mientras que la blazer suele ser más larga y en un material más resistente y de aire sport), nos referiremos a ellas indistintamente.

Siempre me he fijado en las mujeres que en mi opinión son unas auténticas expertas a la hora de lucir esta prenda, y son dos las que me vienen a la cabeza inmediatamente: Naty Abascal y Carmen Lomana. Como prueba el último look que nos ha dejado en su cuenta de Instagram la segunda. Y es que Carmen domina tan a la perfección esta chaqueta que es capaz no solo de convertirla en la protagonista indiscutible de su look, si no de convertirla en un top gracias al sencillo gesto de añadirle un cinturón burdeos a juego con su americana de cuadros y mangas abullonadas.

Pero Carmen sabe mejor que nadie lo importantes que son los detalles, por lo que la ligera vuelta en el bajo del pantalón vaquero, así como los salones en color nude, que alargan visualmente las piernas, son otro de los trucos de experta que nos ha dejado la empresaria.