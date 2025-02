Álvaro Muñoz Escassi, acosado por una vecina: “Es una cosa muy grave”

Álvaro Muñoz Escassi vio cómo reflotaba su fama a golpe de escándalo el pasado verano. Se quedó sin novia, pues desvelarse sus infidelidades arruinó lo suyo con María José Suárez. Pero al menos no perdió el tiempo y conoció después a varias mujeres, como a Hiba Abouk, para terminar en los brazos de Sheila Casas, con la que incluso dice querer casarse. Pero toda esta controversia e ir y venir de amores también le ha valido un hueco en la mesa de actualidad de la crónica social de ‘TardeAR’. Aquí entra a valorar lo que sucede en el mundo del corazón, para también hacer frente a sus propias polémicas. Pero este lunes el programa le traía una sorpresa, al presentarle una vecina que supuestamente estaría acosándole.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se funden en un abrazo Gtres

Desde el programa de Telecinco aseguran que esta señora “está completamente obsesionada” con el jinete, hasta el punto de que estaría siguiéndole sus pasos. Hablan con preocupación, la misma que han trasmitido a su colaborador, que no conocía todos los detalles. Han hablado incluso con otros vecinos y personas que han alertado sobre la presunta peligrosidad que entraña la mujer. Esa de la que dicen que “está atenta a sus movimientos y si lo oye salir de casa va a su encuentro para cruzarse con él”. También mantienen que esta señora está siendo víctima de los celos al ver cómo Sheila Casas es la afortunada por la que Escassi bebe los mares. Es más, sostienen que su actitud frente a ella es “hostil”. Por ejemplo, impidiéndole el paso para evitar que llegue a su cita con él, aduciendo que al no tratarse de una inquilina no tiene derecho a hacer uso de las zonas comunes del edificio. Ni tan siquiera para acceder a una de las viviendas. Menos aún la de Álvaro.

Quizá lo que más preocupa al equipo de investigación de ‘TardeAR’ y, sobre todo, al protagonista, es que la mujer tiene mucha información sobre él. Por ejemplo, sabe su rutina y no duda en acomodarse a ella para forzar encuentros. Así, le ve en el gimnasio, no conformándose con admirar su belleza, sino que también le ha hecho fotografías en el interior de la sala sin su consentimiento. Al menos según la versión del programa, tras haber visto una de esas instantáneas. También que conoce a la perfección la distribución de su casa y también cuánto paga de alquiler por la vivienda. Cuando Álvaro Muñoz Escassi ha tenido que hablar se le notaba estupefacto: “Me ha dejado alucinado lo de la foto mía en el gimnasio. El tema del acoso es una cosa muy grave y uno para ser acosado se tiene que dar cuenta. Yo hasta hoy no sabía nada y nunca me he sentido acosado, pero viendo esta foto me preocupa”. Es más, aunque dice que no ha llegado a sentirse acosado, sí tiene sospechas de quién podría ser esa mujer que anda siguiendo sus movimientos.