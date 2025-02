Álvaro Muñoz Escassi prepara boda con Sheila Casas

Solamente se ha casado una vez y el matrimonio duró apenas cinco meses. Pero aquel fracaso con la venezolana Raquel Bernal en diciembre del 2016 no le ha quitado las ganas a Álvaro Muñoz Escassi para casarse de nuevo. El exjinete y futuro concursante de "Supervivientes" confiesa que "me encantaría casarme con Sheila, es divertida, cariñosa, inteligente, alegre, estoy muy enamorado…"

Y añade que "el día que no duermo con ella, duermo fatal".

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

Su fama de ligón le persigue, aunque la hermana de Mario y Oscar Casas parece haber. Amainado los deseos de su pareja de cultivar infidelidades. El potro desbocado se ha convertido en un perrito faldón. Por el momento, y que no cambie, bebe los vientos por su novia y no le hace ojitos a ninguna otra.

Ahora, a partir del cinco de marzo, le espera el duro reto de "Supervivientes", y en la isla pueden surgir tentaciones con alguna de las participantes. Ya veremos si Álvaro guarda las ausencias o vuelve a las andadas.

Él mismo ha confesado que su chica no ve con buenos ojos que se marche tan lejos. Y menos ahora que su relación funciona tan bien. Escassi afirma irónicamente que "si pudiera me la llevaría en la maleta". No es la primera vez que participa en el programa, ya lo una primera ocasión, en la edición del 2009, y fue un fracaso. Tuvo que abandonar el programa debido a una enfermedad, y no pasó las cribas iniciales. Si si deseo de casarse sigue en pie, ya veremos si a su regreso de la isla podemos hablar de preparativos de boda.