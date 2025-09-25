Kiko Matamoros, entre lágrimas, se rompe al hablar de su pasado: "Se me remueven muchas cosas"

Uno de los hombres más importantes en la vida de Mar Flores ha sido Kiko Matamoros, su excuñado y exrepresentante. La publicación de las memorias de la modelo ha removido el pasado y esta tarde, el colaborador de "No somos nadie" no ha podido evitar romperse al recordar esa época en la que lo perdió todo. Entre lágrimas, Matamoros le ha pedido perdón a Mar Flores.

Removido por los recuerdos

"Yo entiendo que Mar diga de mí lo que le de la gana. Yo también he hablado mal de ella en un plató de televisión muchas veces. Yo le pido perdón públicamente por determinadas actitudes que tuvo en un momento de mi vida porque estuve lleno de rencor. Me echaron, me quitaron mi trabajo, mi forma de ganarme la vida, me desahuciaron, se rieron mucho en 'Tómbola' y mis hijos no saben la verdad, ni quiero que la sepan", ha comenzado diciendo el televisivo tras visionar las imágenes de su hija Laura en la presentación de su tía en las que evita pronunciarse sobre las críticas de la modelo a su padre.

Tal y como ha desvelado Matamoros visiblemente afectado, una de sus hijas que no es Laura "dijo que el dinero de las fotos (de Alessandro y Mar) nos lo habíamos repartido Carlo Costanzia y yo. Y no hace mucho tiempo de esto".

"No sé hasta dónde ha podido llegar el nivel de desintoxicación, pero me da igual. Yo le he pedido públicamente perdón a Mar por los comentarios ofensivos que hice en su día y lo vuelvo a decir. Estaba lleno de rencor, pero es que yo me batí en cobre por esa muchacha. No me sentí bien pagado. Lo que cuenta en el libro no es verdad. Cuando me separo ella me dice 'vamos a tenerlo que dejar', a los días me pidió perdón y luego seguí con ella nueve meses más. Hacía meses que se habían publicado las fotos", ha proseguido el colaborador.

Un pasado doloroso

"Me da igual lo que la gente crea, yo lo que quiero es irme a dormir tranquilo, tener el respaldo de mi mujer, de mis amigos... Que lo hagan mis hijos ya no lo es. No lloro por eso, están en medio, pero es que se me remueven muchas cosas. Fue una separación públicamente muy traumática que lastró mi vida y la sigue lastrando. No hablo más porque no quiero hacer daño a mis hijos. Quiero protegerlos como cualquier padre. No tiene nada que ver con el orgullo", ha confesado el colaborador. "Si la madre de mis hijos me lo pidiera ahí estaría pero la historia que a ellos les ha contado... igual les haría mucho daño saber mi verdad. Nunca he tenido la necesidad de decírselo. Hubo una vez con Diego después del 'Deluxe' que empecé una conversación, pero al final lo paré porque creo que no le iba a hacer ningún bien",