El escandaloso dineral que ofrecen a Andrea Janeiro para ir a ‘Supervivientes’

Belén Esteban lleva toda la vida al servicio de la televisión y el papel cuché, desde el mismo instante en el que enamoró a Jesulín de Ubrique. Más especialmente cuando su historia de amor llegó a su fin, poco después del nacimiento de su hija, Andrea Janeiro. La joven siempre ha estado en boca de sus padres en sus eternas batallas mediáticas, pero poco a poco, según fue creciendo, se impuso su deseo de permanecer fuera de toda polémica. Prohibió a sus padres nombrarla en público, aunque el amor que siente su madre por ella le lleva a saltarse una y otra vez esta norma. Eso sí, nada más traspasar el límite se arrepiente y echa el freno, silenciándose mucho y teniendo mucho cuidado con qué detalles desvela sobre su vida anónima. Así lo ha vuelto a hacer la colaboradora al subrayar la férrea voluntad de su niña por permanecer alejada del foco. Tanto, que incluso le ha llevado a rechazar contratos millonarios.

Mientras que Belén Esteban se ha posicionado como la reina indiscutible de los realities, al ganar los dos a los que se ha presentado. Se hizo con la victoria en ‘Gran Hermano VIP’, pero antes de eso demostró que el baile no era lo suyo, pero sí meterse al público en el bolsillo, alzándose con el título de ganadora de ¡Mira quién baila! Le faltaría dar el gran salto en helicóptero y sumarse a la aventura de ‘Supervivientes’, pero parece que no le tienta nada la experiencia. Tampoco a su hija, quien no lo dudó ni un segundo al rechazar una jugosa oferta de la productora para ser su fichaje estrella de la edición, ese cuyo caché justifica que el resto de concursantes no sean tan conocidos para el público.

Andrea Janeiro siempre ha tenido claro que su vida no iba encaminada a estar delante de las cámaras o narrando los avatares de su intimidad ante los micrófonos. Al cumplir los 18 años dio el salto a todos los medios de comunicación por derecho propio. Era la protagonista, especialmente en su gran fiestón. Después, a golpe de comunicado exigió el respeto máximo a su imagen y su privacidad, silenciando incluso a su madre. Sin embargo, Belén Esteban de vez en cuando suelta píldoras inocentes que sabe que no le causarán problema alguno. Por ejemplo, cuando ha acudido al podcast ‘Nude Project’ para hablar de su vida como famosa, así como el de su hija como anónima con una vida plena creada en Estados Unidos.

“La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente”, comienza a explicar Belén Esteban. Pero ha tenido muchas tentaciones para sentarse en platós de televisión, conceder entrevistas y, lo más jugoso para que el público la conozca, participando en un reality. A todo ha dicho no con convicción y no le ha seducido ver tanto cero en un cheque: “Yo he vendido mi vida, pero la única que no está en televisión es ella. Las hijas de los demás están todas. Ella lo tenía clarísimo. Ella quiere ser ella por sí misma. Para una niña jovencita, que te llamen de ‘Supervivientes’ y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador”. Pero no lo suficiente como para sentarse en la mesa de negociación y plantearse convertirse en personaje público, renunciando a su valorado anonimato.

Andrea Janeiro tampoco quiso posar feliz junto a su madre el día de su boda con Miguel Marcos. Sí en las fotos secretas, esas que forman parte del álbum privado de la familia, pero no para la revista que se anotó el tanto de la exclusiva. Se le ofreció un dineral para que posara al lado del marido de su madre, ambos se negaron a poner precio a su intimidad: “Salí con mi madre, pero ni mi hija ni mi marido salieron en la exclusiva. Me dijeron que si salían ellos me pagarían el doble, pero ellos no quisieron. Y a mí eso me llena de orgullo”. Y es que sabe que ciertas cantidades de dinero escandalosas pueden ser muy tentadoras y Miguel también ha sido seducido por ellas: “A mi marido, que es auxiliar técnico sanitario con una ambulancia, que le den lo mismo o que pueda vender su vida, lo podría haber hecho. Pero yo lo tenía claro, sé cómo son ellos”. Y eso que ella reconoce que “he vendido muchísimo mi vida”, no lo niega, pues cuando comenzó en este mundillo le hacía falta el dinero, al salir de Ambiciones casi con lo puesto con una hija a la que sacar adelante y con el rechazo del clan Janeiro.