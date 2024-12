La llamada de Broncano a Belén Esteban que interrumpe ‘Ni que fuéramos Shhh’

Parte de la magia de ‘Sálvame’ es que reinventaron la televisión al eliminar las barreras que lo convertían en un mundo de mágico, para colarnos entre bambalinas y mostrar lo que nunca antes se había visto. Así, podíamos ver a las estrellas de un programa de televisión merendando, haciendo salidas para fumar o para hablar por teléfono, así como el set de cámaras, al regidor animando al público o al director enfadado con sus colaboradores. Todo a la vista del público. Lo mismo que sigue haciéndose ahora desde ‘Ni que fuéramos Shhh’, heredero del que fuere programa estrella de Telecinco, ahora en TEN. Están sus viejas glorias, con sus viejas costumbres. Algo que sigue dando mucho contenido al espectador, pues mientras se trata un tema de actualidad como suceden en muchos otros programas, también hay que estar atento a lo que pueda suceder, que puede ser de todo, pues la escaleta es imprevisible. Así, esta tarde, Belén Esteban ha recibido una llamada importantísima que ha tenido que coger, plantando el programa en directo y muy emocionada: ¿David Broncano?

Belén Esteban en el momento de la llamada ni que fuéramos Shhh

Hay ocasiones en las que Belén Esteban debe ejercer de presentadora ante la ausencia de María Patiño. Otro de los encantos del programa, que nunca sabes a ciencia cierta a quién te encontrarás conduciéndolo. Tampoco si el que empieza terminará, como así ha sucedido este lunes, cuando la de San Blas hacía lo propio hasta que el teléfono móvil le ha comenzado a alertar de que una relevante llamada estaba entrando. Ni corta ni perezosa paró el programa y decidió descolgar, lo que hace evidente que no sería para atender a una oferta para mejor su internet en casa o cualquier publicidad que suele molestar en momentos inoportunos.

En medio de la ardua tarea de desgranar qué ha sucedido en la vida de nuestros famosos patrios, a la hoy presentadora Belén Esteban le entró una llamada urgente. Como tal, echó a correr para atenderla, aunque pidiendo perdón por el sobresalto que se han llevado todos pues no tuvo la delicadeza de quitar el sonido antes de entrar a trabajar. “Ay, perdón, que no he quitado el sonido del móvil. Lo tengo que coger que me están llamando del programa de Broncano. Dime Juanjo, ¡qué ilusión” Que estoy en directo”, se le escuchaba decir a Belén mientras abandonaba el plató para hablar con la cadena rival. Se iban a tratar temas importantes, pues no quiso que nadie supiese de lo que hablaban: “Oye, bajadme el sonido, que es una llamada privada”, dice, en pleno directo hablando ante una audiencia cada vez mayor y una repercusión mediática casi instantánea.

Claro está, al ver que el normal trascurrir del programa se había ido al traste y que Belén Esteban estaba más preocupada en hablar con la competencia que sacar adelante el trabajo en su plató, sus colaboradores se le echaron encima. “Esto no es una presentadora. Es como una alta ejecutiva, es que esto no lo haría ni el dueño de Mango”, asegura Lydia Lozano haciendo mención a la muerte de la que estaban hablando. Pero había pues, pues quizá sea por lo que ha conocido en esa llamada de teléfono o por algo que no tiene nada que ver con David Broncano, pero lo cierto es que, sin previo aviso a la audiencia, ha informado de que deberá ausentarse del programa durante el esperado momento en el que se encienden los fogones. El momento culinario de ‘Ni que fuéramos Shhh’ es ya tradición, donde Belén Esteban brilla con luz propia, no será este lunes: “Tengo un gran problema. Hoy tengo una cita muy importante porque voy con mi marido”. No daba más detalles pese a la insistencia de todos de saber dónde iba. No hubo suerte, se llevó ese secreto a su destino, dejando a Lydia Lozano en su lugar, haciendo una menestra y sudando la gota gorda entre fogones.