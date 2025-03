Jota Peleteiro rompe su norma con sus hijos en Arabia Saudí en pleno Ramadán

Jota Peleteiro no está haciendo mucho ruido mediático, pero su ex, Jessica Bueno, ha logrado que esté en boca de todos. El futbolista quiere vivir alejado del foco, aunque sus decisiones en privado afectan a la modelo, que ha querido hacerlo todo público para forzar que no descarrile y vaya por la buena senda. Al menos sí en lo que respecta a sus hijos. La maniquí denunció hace unas semanas que su exmarido ha tenido muchos feos con sus hijos, algo que le ha hecho estallar en redes sociales y en los paltós de televisión. A esto se le ha sumado la polémica ruptura de Luitingo, las revelaciones que no conocía del cantante y también una guerra abierta contra la actual mujer de Jota, Ajla Etemovic, que no se ha quedado callada al ver cómo echan a su marido a los leones. En medio de tanto estrés y con el huracán azotando sobre sus cabezas, el protagonista parece no inmutarse de lo que sucede a su alrededor y ha disfrutado de unos planes idílicos con sus tres hijos, mientras respeta las normas impuestas por el Ramadán.

Jessica Bueno De viernes

Los hijos de Jota Peleteiro y Jessica Bueno están disfrutando de unos días con su padre en Arabia Saudí. El futbolista se ha afincado aquí estrechando sus lazos profesionales, pero también personales al convertirse al islam y vivir bajo sus preceptos. Mientras su exmujer ha cargado contra él y su última expareja en un plató de televisión, el jugador gallego ha atesorado muy buenos momentos con sus niños ajeno al escándalo. Ha tenido que ir a Sevilla a por sus hijos, siendo pillado por los paparazzi en su escala en Madrid. Ya en Arabia Saudí, él mismo ha presumido de los planes que han hecho juntos, callando con ello las quejas de la modelo sobre el supuesto desinterés de éste por hacer planes con sus vástagos. Él guarda silencio ante los micrófonos y prefiere que sus actos sean visibles en sus redes sociales, mientras que su mujer sí que saca la cara por él y le defiende a capa y espada de los ataques de la otra, también con las redes como vía predilecta.

Por su parte, él ha querido amenizar su perfil de Instagram con nuevo e inusual contenido. Aunque lo normal es que hable sobre su faceta empresarial, esta vez ha querido romper su máxima de mantener su intimidad alejada de miradas indiscretas y ha publicado un gran número de instantáneas en las que sus hijos son protagonistas. Un movimiento que se ha entendido como una clara respuesta a las quejas de su ex, que mantenía que no pasaba el suficiente tiempo con sus hijos y que cancelaba constantemente sus planes con ellos sin previo aviso, dejándola a ella sin opciones. Dos semanas después de esto llegan nuevas fotos con sus dos hijos en común, así como con el pequeño Mansour Malik, su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Ajla Etemovic.

Un carrusel de instantáneas publicadas por Jota Peleteiro que sirven para resumir su viaje por Arabia Saudí en pleno Ramadán, que coincide en este mes de marzo. Como curiosidad, son las primeras fotografías de los tres hermanos juntos, al que se le suma Zayn, el hijo que Ajla aporta al matrimonio, fruto de una relación anterior. Los cuatro hermanos han disfrutado de grandes planes, como la visita a parques temáticos y diversos monumentos clave de la ciudad de Riad, jugaron al fútbol, vieron las maravillas del desierto o, la más curiosa, una foto del exfutbolista con sus niños en un tractor, que ha sido muy comentada por sus más de 70.000 seguidores.