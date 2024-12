La “incoherencia” de Ángel Cristo con el Rey Juan Carlos tras vender material sensible

Bárbara Rey ha decidido dar un paso al frente para tomarse la revancha con su hijo, Ángel Cristo. Hace más de un año que el joven le declaró la guerra mediática a su madre, desvelando los episodios más oscuros de su infancia marcada por las drogas y la violencia. También por la figura del Rey Juan Carlos cuando era tan solo un adolescente, viéndose obligado a fotografiarle en la intimidad con su madre para así llevar a cabo lo que él desveló como dos chantajes con éxito y uno infructuoso. La vedette dice simplemente que su hijo miente en todo su relato, partiendo de la base de que él no sería ni tan siquiera el autor de ese material sensible que décadas después han visto la luz. Ella denuncia que su hijo le robó esas fotografías que terminaron en una revista holandesa y en otro medio británico, además de dando la vuelta al mundo en formato escándalo. Aún continua.

Pero ahora es ella quien ha tomado el control de la historia, con un contrato millonario con Mediaset. En la segunda entrega de su entrevista en exclusiva ha puesto en duda punto por punto el testimonio de su hijo, además de denunciando lo que ha sufrido a su lado. También su “incoherencia absoluta” con el Rey Juan Carlos a la que no encuentra explicación. Es ese perdón público que Ángel Cristo realizó al Emérito por hablar de sus asuntos más íntimos, por sacar a la luz detalles explícitos de sus relaciones con su madre, además de fotografías que probaban que lo que relataba sucedió. Era de sobra conocido por el pueblo, pero nunca se había tenido las pruebas sobre el tapete. Y es que después de las instantáneas de la polémica se sumaron unos audios muy comprometedores que hicieron tambalear la versión oficial de la historia. También por contarse detalles muy privados de la vida conyugal del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía.

Además de ajustar cuentas con los colaboradores de Telecinco por las “mentiras” que han contado, siempre según la versión de la actriz murciana, especialmente se ha centrado en poner en su sitio a su hijo. Ha relatado algunos episodios muy turbios sobre él y le ha amenazado con contar mucho más para ponerse a su altura y quitarle la supuesta máscara. Pero ha hecho inciso en algo que le ha parecido curioso, como fue el perdón de su vástago al Rey Juan Carlos por contar sus intimidades en público. “A mí me parece de una incoherencia absoluta. Si a mí me han dado dinero por lo que yo le he hecho al Rey, él se ha beneficiado de ese dinero para vivir como un Rey, valga la redundancia”. Y no solo se ha lucrado en los platós de televisión y con su salto a la aventura que supuso ‘Supervivientes’, sino también a la venta de las fotografías a la prensa extranjera.

Otra incongruencia sería la de pedir perdón a uno por hablar de una intimidad de dos, pero eso se justificaría con su deseo de derrocar a su madre. Pero Bárbara Rey encuentra otro motivo para reprocharle a su hijo que haya tenido ese gesto público con el Rey Emérito: “Estás pidiendo perdón a una persona que le ha hecho la vida imposible a tu madre. Son cosas de poca coherencia”. Lo mismo que considera el hecho de que esté presente en debates donde se dicen supuestas mentiras sobre ella, donde se le acusa de cosas muy feas e incluso se insinúa cosas que le ofenden especialmente: “Cualquier hijo de cualquier madre le dicen hijo de puta en una discusión y es capaz de matarle. Que esa mujer me llame a mí prostituta al lado de mi hijo…”, hace referencia a Ángela Portero en uno de los ‘De viernes’ en los que ha aportado su granito de arena a la historia presentada por Ángel Cristo: “Yo puedo tener problemas con mi madre, pero si alguien a mi madre la llama prostituta, yo me lo como o me la como viva”, sentencia.