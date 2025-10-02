Gloria Camila echa definitivamente a Rocío Carrasco de su vida: esto es lo que de verdad piensa de ella

Gloria Camila ha regresado a Honduras después de varios años como concursante de “Supervivientes All Stars”. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano vuelve a poner a prueba sus límites, enfrentarse a sus miedos y encarar situaciones adversas, desde las noches a la intemperie a la mera convivencia con sus compañeros, una cuestión nada baladí.

Pese a las enemistades, Gloria Camila también ha forjado grandes alianzas, especialmente con Jessica Bueno, con la que mantiene una relación de lo más estrecha. Con ella se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida, y durante una conversación acerca de su familia ha dejado claro que ya no cuenta con su hermana mayor, Rocío Carrasco, en su vida.

“Mira, yo esta conversación la tengo mucho con mi hermano (José Fernando). Le he dicho: ‘Tenemos que hacerlo increíble, Jose. Al final, el día de mañana, por desgracia, cuando falten nuestros seres queridos, vamos a quedarnos tú y yo. Somos lo único real que vamos a tener en la vida y tenemos que estar unidos siempre’”, explicaba Gloria Camila, y añadía: “Con mi hermano pequeño igual”, refiriéndose al hijo que Ortega Cano tiene con Ana María Aldón, su exmujer.

Gloria Camila y José Fernando Redes sociales

Unas declaraciones que evidencian sus sentimientos sobre su hermana mayor: no considera que esté en su vida ni cuenta con ella en el futuro, demostrando una vez más que la relación está completamente rota y sin esperanza de que el cisma pueda cerrarse en algún momento.

Una ruptura, por cierto, que parece unilateral. Gloria Camila ha señalado en varias ocasiones que ha intentado ponerse en contacto con Rocío Carrasco o tender puentes de cara a un acercamiento, pero la respuesta de parte del otro lado siempre ha sido la misma: el silencio.

A Gloria Camila solo le queda resignarse y aceptar que ha “perdido” a una hermana que, por lo pronto, no parece querer saber nada de ella. Por fortuna, tal y como ella misma ha señalado, cuenta con el apoyo incondicional de sus otros dos hermanos y del resto de la familia, a la que sí está muy unida, desde sus tíos hasta sus sobrinos: Rocío y David Flores, los hijos de Rocío Carrasco, con la que tampoco tienen ningún tipo de contacto.

Gloria Camila recuerda a Michu

Además, durante esa misma conversación, Gloria Camila ha recordado a su excuñada, Michu, que falleció recientemente con solo 33 años, dejando atrás a una niña pequeña. “La echo mucho de menos. Ella siempre estaba pendiente de mí, transmitía luz, me animaba a seguir adelante y me decía que escribiera si lo necesitaba. “Sé que desde donde esté me estará viendo y sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Estaría a tope además”, lamenta la hermana de José Fernando desde el Caribe.