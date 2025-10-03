Antonio David, tentado para volver a Telecinco: su firme respuesta y sus planes de futuro

Tres años después del estreno de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, Telecinco parece decidida a dar voz a los protagonistas de la otra parte de la historia. El testimonio de Rocío Carrasco generó un profundo debate público que trascendió de la crónica social y dejó muy mal parado a su exmarido, Antonio David Flores, al que acusó de haberla maltratado física y psicológicamente durante años.

El documental salpicó también a su hija mayor, Rocío Flores, de la que se publicó una sentencia dictada cuando todavía era menor de edad. Desde entonces, ella y su padre se han mantenido alejados de los medios de comunicación, evitando cualquier intervención pública que no sea en sus propias redes sociales.

Pero con las aguas ya más calmadas, Rocío Flores se animó hace pocas semanas a dar un paso al frente y conceder una entrevista en el programa “¡De viernes!”. Una exposición en la que acusó a su madre de haberle “destrozado la vida” y en la que aseguró que se desconocen detalles clave para entender la historia familiar en su conjunto, elementos importantes de los que no puede hablar porque “están judicializados”.

La postura de la cadena que un día erigió a Carrasco como la gran víctima de Antonio David pasa ahora por ofrecer el mismo altavoz a la familia Flores. Primero con Rocío, y después con otros actores que entonces formaron parte del círculo íntimo del clan. LA RAZÓN ha podido confirmar que incluso el propio Antonio David ha sido tentado para volver a la casa de la que fue despedido de un día para otro.

Antonio David Flores y Rocío Flores Gtres

No ha habido reunión oficial ni contratos de por medio, pero sí una primera toma de contacto. Una propuesta, una idea, pero que Antonio David ha rechazado. El malagueño está inmerso en la macrodemanda millonaria que interpuso contra la cadena y varios rostros entonces ligados a ella, desde Jorge Javier Vázquez hasta colaboradores como Kiko Hernández, María Patiño, Belén Esteban.

Antonio David espera que la sentencia sea favorable para él, y hasta que la Justicia no se pronuncie, su relación con el grupo audiovisual seguirá siendo nula. Su prioridad en este momento es su familia y trabajar junto a su equipo legal en la macrodemanda, recabando pruebas y testigos que podrían ayudarle a salir victorioso. Hasta entonces, y salvo que cambie de opinión, no volverán a ver al ex guardia civil en los platós de Telecinco.