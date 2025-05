Mónica Hoyos, acusada por sus vecinos de deber 6.000 euros: ella culpa a los okupas

Una notificación de impago llega a Telecinco. Está a nombre de uno de los colaboradores de ‘TardeAR’ y, por supuesto, el tema no se iba a solucionar entre bambalinas. Mejor en directo, con las cámaras apuntando a quien atesora esta deuda y se niega a pagar. Después de muchas horas cebando el tema y añadiendo dosis de misterio sobre quién se esconde detrás de este impago de 6.000 euros a la comunidad de vecinos, finalmente se ha anunciado el nombre de “la morosa”: Mónica Hoyos. Ella recalca que debe ser tratada aún como “presunta”.

La exmujer de Carlos Lozano debe a la comunidad de vecinos un montante que asciende a los 6.000 euros. Ella, desde el plató, recibe el anuncio, pues ya sabía el dinero que le solicitan sus vecinos. Sus compañeros de rellano no pueden más con ella y es que le acusan de llevar más de un año sin hacer frente a las cuotas de la comunidad, con la que se hacen frente a gastos comunes y mejoras y mantenimiento de las instalaciones. La colaboradora no estaría facilitando esta tarea al negarse a asumir la deuda.

La modelo Mónica Hoyos larazon

Mónica Hoyos hace frente a la acusación de morosidad

Un vecino de Mónica Hoyos ha hablado con su programa para denunciar su situación. Al verla trabajar, presupone que tendrá ingresos. Al no pagar las cuotas de la comunidad pendientes se ha puesto nervioso y es que se queja de que hay proyectos que no pueden sacar adelante por la falta de euros: “Ya ha llegado a tal nivel la situación, que hay obras pendientes en el edificio que no se pueden realizar por culpa de esta deuda. No hay dinero en la comunidad, si tuviera la decencia esta señora de pagar la deuda podríamos comenzar las obras”.

El edificio estaría a punto de caer en la ruina y se señala como principal responsable de todo a Mónica Hoyos. El hecho de adeudar 6.000 euros sería el lastre de su comunidad, aunque ella tiene una versión muy distinta de los hechos. "He tenido durante dos años y medio okupas en su casa”, motivo por el cual se habría retrasado en su responsabilidad. Está cabreada y reta al vecino traidor, al que le señala como morosa, a que acuda al programa a presentarle algo que certifique que debe esos 6.000 euros. Es decir, primero excusa por qué no ha pagado y después niega que exista la deuda.

Mónica Hoyos tendría esta vivienda alquilada a un joven y dice estar al corriente de todos los pagos. Lo dice muy segura: “Jamás dejaría de pagar y ¿sabes por qué? Porque lo han hecho conmigo. Dos años y medios. Y ninguna ley me ha defendido, al contrario, me he tenido que comer la comunidad, la luz y el agua, porque en este país, señores, los dueños de los pisos somos los que pagamos”. Dicho esto, confirma que su inquilino también paga religiosamente su alquiler y que ella también está pagando la comunidad: “A no ser que debamos 60 euros o 200 euros, no lo sé”. Dice poder demostrarlo, pero cree que deberían ser los vecinos que le acusan quienes saquen los documentos que le acusan de ser morosa. “Mis cosas privadas no las voy a traer aquí”, mantiene con seguridad.