Paz Padilla tiene claro que ha encontrado el vestido de lino fucsia sueltecito que mejor sienta a las mujeres de 50 años

Mientras todo el mundo está hablando del final de 'Sálvame'de y las polémicas declaraciones de Belén Esteban, Paz Padilla pasa de todo y se ha ido a dar la bienvenida al verano con su hija Ana Padilla a un conocido parque temático de Madrid que abre sus instalaciones acuáticas mañana. Nada mejor para refrescarse en estos días de calor máximo que llegan a la capital de España. Pero a parte de enseñarnos lo bien que se lo van a pasar, Paz Padilla nos ha enseñado su nuevo vestido de su marca 'NoNiNá' y según ella ha dicho, íbamos a decir que era de lo más estilizador para las mujeres de 50 años. Y si lo ha dicho Paz, no vamos a ser nosotras las que le llevemos la contraria. Así que aquí está el vestido fucsia de lino que todas las mujeres van a querer este verano porque es sueltecito, cómodo y en tendencia. Una prenda de esas que metes en tu maleta de verano y no ocupa nada, pero a la vez, te salva mil looks.

Nosotras tenemos claro que nos vamos a olvidar de las rebajas de verano 2023 por este vestido de lino de la marca de Paz Padilla y su hija. Eso sí, la mala noticia es que aún no está a la venta en la web, así que tendremos que estar pendientes en la próximas semanas para hacernos con este vestido y lucirlo sin parar ya sea en la ciudad o en la playa. Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, este vestido de lino en fucsia de 'NoNiNá' es todo lo que pedimos ya tengamos 20,30 o 40 años.

Paz Padilla con vestido de lino. GTRES

Pero Paz Padilla no solo ha estrenado este vestido de lino, también ha dado la bienvenida al verano con un nuevo corte de pelo con una melena a capas de lo más favorecedora.