Lucas, de Andy y Lucas, reaparece tras su supuesta pelea con Andy y cuenta la verdad de los hechos: "Que no inventen más líos

El dúo musical Andy y Lucas vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras la supuesta pelea que protagonizaron este fin de semana en el camerino durante uno de sus conciertos. Fue el programa "Socialité" el encargado de desvelar el suceso el pasado fin de semana y todas las miradas están puestas en los dos gaditanos, que afrontan una nueva polémica en su gira final de despedida.

Lucas reaparece ante las cámaras y rompe su silencio

Tras el revuelo que ha supuesto esta información, Lucas ha reaparecido ante las cámaras y ha desmentido la versión que se ha contado en televisión, en la que señalaban que Andy había acabado en el hospital por una lesión muscular.

Andy y Lucas Gtres

"Pero si ayer Andy habló! Ayer habló y dijo que estaba perfecto todo", ha declarado el gaditano, desmintiendo que no hubo ninguna disputa física entre ellos. Además, ha querido dejar bien claro que entre ellos no existe ningún problema. "A Andy lo quiero con locura, y es mi familia, ¡qué no inventen más líos! ¡Qué no inventen más líos!", ha expresado el artista.

Sobre los presuntos testigo que presenciaron la pelea, Lucas ha sido muy tajante. "¿Qué testigos? ¡Qué testigos! Nada, no hay nada, hija, de verdad. Está todo bien", ha zanjado sobre el asunto, reafirmando que su relación con Andy, su compañero, es excelente.

La versión de Andy

"Me lesioné del abductor jugando al futbol, pero en Semana Santa en las procesiones que cargo me hice daño y la semana pasada me tropecé y se me quedó enganchada la pierna y me he roto la inserción del abductor. Yo te cuento lo que me ha pasado a mí y no puedo contar otra cosa, no puedo inventar nada, tengo partes médicos y casi me tienen que operar", desveló el gaditano en Telecinco.