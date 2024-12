El rapapolvo de Jenny Jada a Bárbara Rey: “Solo te importas tú y el dinero”

“La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre”, dice un contundente Ángel Cristo en un vídeo que ‘De viernes’ rescata de una entrevista pasada para caldear aún más el ambiente. La sigue otra contundente declaración de Bárbara Rey en la exclusiva que emitieron el pasado lunes y que el siguiente 16 de diciembre regresa con una jugosa segunda entrega: “Ni a la peor madre se le hace lo que me ha hecho él a mí”. En pantalla aparece la acusación rotunda de “mala madre” y ella se defiende diciendo que “no soy esa madre que mi hijo ha pintado”. Como bien dicen los presentadores del espacio de Telecinco, Bea Archidona y Santi Acosta: “La verdad de Bárbara Rey tiene otros protagonistas con los que vedette quiere ajustar cuentas”. Se refieren a Jenny Llada, quien regresa un fin de semana más al plató, en ausencia de Ángel. El hijo del domador y la artista finalmente no ha acudido al programa, emplazando al final de las revelaciones del especial su esperada respuesta. En su lugar han llevado a los otros protagonistas colaterales de la historia, donde tiene un papel destacado quien fuese su vecina.

La también vedette ha acudido al programa a dar su opinión sobre lo que pudo ver de la entrevista de la que fuese su íntima amiga durante décadas. Sin embargo, se ha topado con contenido en exclusiva que la tenía a ella como protagonista. Un vídeo que le han puesto a bocajarro en el que Bárbara le reprocha varias cosas, además de poner sobre la mesa acusaciones veladas a modo de sospechas: “Jenny, que yo pensé que era amiga mí, pero nunca lo fue. Yo no había hablado con ella nada del Rey, ni con ella ni con nadie. A lo mejor ella no sabía a quién le había alquilado el chalé”. Y es que dice que desde la casa de su vecina se llevaba a cabo todo tipo de seguimiento a su domicilio: “Yo no me daba cuenta, yo he ido atando cabos a lo largo del tiempo. He ido viendo situaciones y qué tipo de personas han estado a mi lado”.

Pero no solo eso le tiene que echar en cara a su examiga, también el hecho de que haya defendido a su hijo y no a ella en la batalla mediática que se traen: “Ahora es muy amiga de mi hijo. Cuando ella no estaba ha visto todo lo que pasaba en mi casa, se ve que tiene un don. Ha tenido más suerte que to con los hombres. A mí me parecían encantadores, los que me presentó. Tiene suerte hasta con Parada, que ya es decir”, dispara al aire con mucha ironía y disfrutando de su momento. Sabía que llegaría una respuesta tarde o temprano.

Ha sido este viernes cuando Jenny Llada se ha encontrado con estas revelaciones. Le han quemado por dentro y ha terminado por estallar contra Bárbara Rey: “Su modus operando es siempre así, tirar la piedra porque no tiene narices a decir las cosas claras por su nombre”, le retaba consiguiendo levantar el plató en aplausos. Así se creció y continuó atizando con fuerza: “Yo todo lo que sé, cuando no vivía en mi casa, es porque tu hijo me llamaba. Siempre le decías que llamase a Jenny. Me ha llamado muchísimas veces, igual que tu hija, igual que tú. Por eso habéis cenado en mi casa muchas Nocheviejas. Yo no vivía allí, pero yo sí era amiga tuya. Tú has demostrado que no eres amiga de nadie. Solo te importas tú y el dinero”, asestaba el golpe de gracia, consiguiendo un nuevo resurgir de los vítores y aplausos.

Es por eso que Jenny Llada quiso probar suerte con un tercer round: “Fue muy cobarde porque hablaba solo de muertos y de gente que no puede contestarle. No podía negar lo que ella misma decía, lo demás lo disfrazó y nos metió una bola como un piano. No me creí nada, simplemente reconoció lo que no tenía más remedio que reconocer”. No tuvo tanto efecto este golpe, pero los presentes le dieron la razón al valorar las declaraciones de Bárbara Rey en su entrevista.