Bárbara Rey calla a Jenny Llada: “Habla de los amigos que entran y salen de tu casa”

Tarde o temprano iba a suceder. Bárbara Rey y Jenny Llada, antes íntimas amigas además de vecinas, han tenido un enganchón en pleno directo. La vedette se ha cansado de ver en los platós de televisión a la que fuese su buena amiga en los años que compartían los lujos que les ofrecía Boadilla del Monte. En ese chalé se realizaron las polémicas fotos junto al Rey Juan Carlos que ha marcado la actualidad de los últimos días, después de que Ángel Cristovendiese una pequeña remesa a la revista holandesa ‘Privé’. No era ni el 5% de lo que tiene en su poder. Más mostró en ‘De viernes’, su casa televisiva, llevándose consigo en su última cita con la audiencia la cámara con la que dice que realizó las fotografías, la grabadora con la que también dice que se grabaron las conversaciones de su madre, un dossier a modo de registro de todo el material que prueba que dice la verdad, además de a su vecina, aliada a la hora de reforzar su versión, Jenny Llada.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

La vecina ha estado desde el primer momento que Ángel Cristo se ha sentado en un plató de televisión, a su lado. Decía conocer mucho de lo que él contaba, pues su relación con su madre era estrecha, íntima, hasta el punto de hablar del secreto mejor guardado por la actriz que, como se veía, era a voces: “Bárbara no dice la verdad. Compré mi casa por ella y hablaba de sus relaciones con el Rey”, ha terminado por estallar Jenny en ‘Y ahora Sonsoles’, donde se ha producido su primer enfrentamiento público con su amiga. Después de meses esquivándose y sin dirigirse mensajes directos, esta vez Bárbara se ha cansado de callar y ha levantado el teléfono para decirle un par de cosas.

Haciendo un alto en su viaje a su tierra natal, Totana, en Murcia, donde se le ha visto antes de su actuación en Hellín, Albacete, la vedette estaba viendo la televisión. Sabía que se hablaría de ella y quería tomar apuntes, pues está preparando una macrodemanda contra su hijo, pero también contra todos aquellos que no digan la verdad. Como tiene un espectáculo que preparar y muy pocas ganas de entrar en detalles, ha querido ir al grano cuando ha entrado en directo interrumpiendo el programa de Sonsoles Ónega: “No voy a entrar en defenderme, porque no tengo por qué, pero quisiera mandar a mi gran amiga este mensaje. Primero, que hace mucho tiempo que no nos hablábamos por hablar cosas de mí inciertas y que desconoce, porque nunca le he contado nada”, comenzaba y tenía mucho que decirle después de tanto tiempo sin oportunidad de mediar palabra.

Jenny Llada y Bárbara Rey discutiendo a través de Sonsoles Ónega Y ahora Sonsoles

“Pero le voy a decir que a ver si, por favor, algún día puede ir a un programa a hablar de su vida y de los amigos que entran y salen de su casa, que posiblemente sean más interesantes que los que me ven a mí”, disparaba con intención de hacer diana la vedette de Totana. Ella sabe muy bien de quién hablar, ha tirado la piedra con la esperanza de que sea recogida y, con suerte, se hable un poco menos de su historia. Pero ha continuado, no ha dejado mucho espacio para pensar o que haya respuesta: “Y habla de tu trabajo y de todo lo que tú vales, preciosa. Que te gusta mucho salir en televisión hablando de lo que sabes de mí, pero, en cambio, yo no hago nada para hablar de lo que sé de ti, que es mucho”, ha zanjado como única despedida. Y es que ha colgado el teléfono y no ha permitido que Jenny Llada se le responda y tener la opción de contestar y aclarar así todos los puntos en los que considera que no se dice la verdad.