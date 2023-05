La sorprendente postura de Karmele Marchante sobre el fin de “Sálvame”

No es ningún secreto que Karmele Marchante no guarda un buen recuerdo de su etapa en “Sálvame”. La periodista ha renegado públicamente de los que un día fueron sus compañeros, a quienes acusó incluso de consumir drogas antes de salir a escena. “Ahí me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas”, lamentó en una entrevista que concedió a LA RAZÓN. Sin embargo, la otrora colaboradora ha preferido guardar silencio sobre la cancelación del formato, que se emitirá por última vez el próximo mes de junio, aunque sí ha dejado clara su postura de forma muy sutil.

Karmele Marchante ha mostrado su acuerdo con las palabras que Gabriel Rufián dedicó a “Sálvame” poco después de conocerse que su final estaba a la vuelta de la esquina, con las que alabó al presentador por manifestarse políticamente en el programa.. “He criticado mucho a ‘Sálvame’, pero voy a decir dos cosas: que ha hecho mucho más Jorge Javier Vázquez diciendo que el fascismo, el racismo y la homofobia son bazofia que mil campañas políticas, y que para telebasura algunas tertulias y telediarios de insignes periodistas”, señaló el político en su cuenta oficial de Twitter.

Entre todos los “me gusta” con los que cuenta el tweet de Rufián -más de 16.700- , se encuentra también el de Karmele Marchante, una muestra de que comparte el mensaje del diputado. Se trata de una postura muy sorprendente viniendo de ella, que ha vertido los ataques más feroces contra “Sálvame” y Jorge Javier Vázquez, a quien tachó de “misógino” y al que se refiere como “enano cabezón”.

La de Rufián no fue la única reacción política a la cancelación de “Sálvame”, sino que, según reveló Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista “Lecturas”, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se puso en contacto con él tras conocer la noticia y le invitó a tomar un café.