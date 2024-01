El no tan celebrado regreso de Carmen Alcayde a la televisión

Carmen Alcayde se ha estrenado este martes en los platós de Telecinco y su recibimiento ha sido algo más intenso de lo que se esperaba. Desde que comenzó “Así es la Vida” a finales del mes de junio del pasado año, el programa se ha ganado su hueco en la pequeña pantalla convirtiéndose en un referente para la crónica social. Ante el éxito recogido la plantilla de colaboradores se ha incrementado en los últimos meses, llegando ahora a contar con una nueva participante que, según la propia Sandra Barneda ha desvelado, tiene algunas cuentas pendientes con uno de sus otros colaboradores.

De hecho, antes de la presentación de Alcayde como la nueva incorporación al equipo, ha sido José Antonio Avilés quien ha afirmado que cuando entra un nuevo colaborador es posible que otro salga, decía entre bromas. Sin embargo, la sorpresa era mayúscula cuando Sandra Barneda y César Muñoz han resuelto la incógnita de quien los acompañaría en las tardes de Telecinco. Rápidamente las cámaras han buscado la reacción de Avilés, con el que Carmen Alcayde tuvo una de las discusiones más fuertes de la historia de “Gran Hermano VIP”.

Alcayde no se ha amedrentado por la primera reacción de los participantes del programa y se ha dirigido clara al periodista: “Avilés, las sillas no se roban. Se ganan o se pierden. Tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás. No tengas miedo que no vengo a robarte ninguna silla, que lo has dicho antes”.

Por parte del veterano colaborador no habría el menor problema en darle la bienvenida, ya que “con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando había que saldarlo. Lo que pasase en Guadalix forma parte del pasado”, expresaba Avilés.

Carmen Alcayde, finalista de 'GH VIP 8' Mediaset

La cosa no ha quedado ahí porque poco después de que las aguas parecieran calmarse se ha abierto otro foco de conflicto. Y es que la llegada de la nueva colaboradora no ha sido bien recibida por Suso Álvarez, quien no termina de confiar en ella. “Amigos no somos”, espetaba el televisivo sorprendiendo a los espectadores y a la propia Alcayde: “pensaba que era el que mejor me iba a recibir”. No ha tardado en matizar su comentario y, aunque “la admira como personaje de televisión, por detrás puede ser traicionera”. Un primer contacto algo tenso que promete en los próximos días dejar momentos muy llamativos en el debate social.