Terelu Campos, aún cabreada, opina sin censura sobre el derrumbe de Mediaset

El desplome de la audiencia de Mediaset es ya más que evidente y el nerviosismo que se respira en los pasillos de la cadena es palpable. Los últimos movimientos de la cúpula, con la eliminación de su programa insignia ‘Sálvame’ o el despido de rostros habituales de sus platós, ha dejado a los espectadores con el pie cambiado. Pero también a Terelu Campos, que nada más aterrizar desde México, donde grababa material para su próxima aventura televisiva en Netflix, ha querido dejar constancia pública de su opinión. Lo hace en exclusiva para la revista ‘Lecturas’, con la que también colabora, por lo que trabajo no le falta tras la fulminante eliminación del programa que copresentaba.

Portada de la revista "Lecturas" en su publicación del 02/08/2023 Lecturas

Lo que más le duele a la hija de María Teresa Campos no es ver cómo se desploma la que ha sido su casa durante tantos años. No, porque esto es consecuencia directa de que la cadena haya decidido eliminarles de su parrilla, pero también de su historia y su memoria. No es que se hayan quedado sin trabajo, es que prácticamente no se puede hablar de ellos en los nuevos espacios que han sustituido a los que ya funcionaban en audiencia. Ella lo tiene claro: “En el término medio está la virtud. Ni hablar todos los días de nosotros, ni intentar hacer como si estuviéramos muertos. Estamos supervivos y a lo mejor eso jode más”, asegura con cierto retintín la hermana de Carmen Borrego.

Pero Terelu Campos no vive esto con preocupación propia, sino porque lo considera una estrategia equivocada si desean mantener los espectadores que ellos fidelizaron: “El público no es tonto (…) Mira si tenemos interés que solo hay que ver las audiencias”, lanza a modo de pullita, convencida de que su marcha, junto a la de otros compañeros, está pasando factura a las cifras anotadas por la cadena de Fuencarral. Pero esto no quiere decir que los espectadores les esté castigando, al menos no para ella: “No. La gente es muy libre de lo que quiere ver. Lo que pasa es que ‘Sálvame’ podía estar herido de muerte, pero con las cosas que han hecho y cómo las han hecho, lo que han conseguido es revivirlo y resucitarlo”.

Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos Mediaset

Como es lógico, Terelu Campos sabe aceptar que un trabajo llega a su fin, pues tiene a sus espaldas muchos programas de televisión. Un proyecto puede funcionar o puede no conquistar al público, pero también puede resistir con buena salud, hasta que algo sucede que echa por tierra su buena fortuna. Por eso Terelu Campos reconoce que los directivos que han tomado la decisión “tienen derecho a empezar programas y acabarlos”. Pero no está conforme con las maneras: “No está bonito que transmitan la sensación de que todo está bien porque eso no se corresponde con la realidad”.

Pese al dolor que les causó ser los últimos en enterarse de su despido y que esta noticia les llegase en directo, el equipo de ‘Sálvame’ siguió adelante. Ofrecieron lo mejor de sí mismos haciendo lo que mejor sabían: entretener. “Hemos hecho un esfuerzo psicológico muy grande para seguir dándole al público lo mejor de nosotros, 34 días esperando una sentencia de muerte”, subraya Terelu Campos, que recuerda estos momentos con “pena y rabia”, especialmente por no lograr a entender la motivación de la mano negra que les apagó.