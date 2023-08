Terelu Campos da la última hora sobre el estado anímico de Jorge Javier Vázquez

Todos (o casi todos) los colaboradores de ‘Sálvame’ se han pronunciado públicamente sobre lo que han sentido al ver cancelado su programa. Su despedida del plató en el que han estado dando guerra los últimos 14 años ha sido muy dura, especialmente para el maestro de ceremonias, Jorge Javier Vázquez, que recibió un varapalo muy duro cuando se enteró del fin de su vástago televisivo. Todos sufrieron, a todos los entró incertidumbre por lo que les depara el futuro a nivel profesional, pero quizá el presentador lo vivió de forma tan intensa, que incluso tuvo que recurrir a una baja médica para alejarse del foco del dolor. Sobre esto ha hablado su amiga y también sustituta en las tardes de Telecinco, Terelu Campos.

Terelu Campos Mediaset

Jorge Javier Vázquez continúa de baja médica desde el pasado 17 de mayo. Al conocer los planes de la cúpula de Mediaset de cargarse su programa le sumió en la tristeza, sobre todo porque tuvo que enterarse por la prensa y no por sus propios jefes. Desde entonces ha mantenido un perfil público casi anecdótico, ocultándose del foco mediático y disfrutando de los pequeños placeres de la vida con viajes que le han llevado desde Creta hasta Argentina. Pero más allá de estos datos, poco o nada se ha hablado sobre cómo se encuentra realmente el presentador tras vivir sus horas más bajas. Hasta ahora. Terelu Campos ha querido arrojar más luz sobre el estado anímico de su amigo.

“Jorge Javier Vázquez necesitó distanciarse del programa”, asegura la hija de María Teresa Campos en conversación con ‘El Mundo’. Hace mención al dolor que sintió el presentador al saber que su programa llegaba a su fin, por las formas en las que esta decisión fue anunciada y del bajón personal que experimentó. Sin embargo, parece que ha logrado remontar de este bache emocional y está listo para tomar las riendas de un nuevo programa en la cadena, ahora en el Access Prime Time que le hará rivalizar en audiencia contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Un reto muy importante que afronta con ilusión, aunque también con cierto nerviosismo.

Jorge Javier Vázquez Gtres

“Él ya está bien. Para todos fue un shock porque se podía haber hecho de otra manera”, detalla Terelu Campos. Y es que considera que todo se podría haber hecho de otra forma, aunque sea para ahorrarles sufrimiento e incertidumbre a todo el equipo, no solo a los que se colocan frente a las cámaras: “Tú no puedes hacerles creer a tantos trabajadores que todo iba bien, cuando no te estaban diciendo la verdad. Con la verdad se va a todas partes, por muy dura que sea. Y lo podían haber hecho de una manera más elegante”, considera.

Último programa de Sálvame Telecinco

Pese a todo, la presentadora también sabe cómo funcionaba ‘Sálvame’ y que incluso el hecho de que se enterasen en pleno directo de la cancelación del programa estaba orquestado para dar espectáculo al telespectador. Algo a lo que habían malacostumbrado a la audiencia, con tantas broncas y rencillas personales que exponían sus estrellas en plató: “Eso fue un arma de doble filo, porque nos hicimos daño. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás. De hecho, yo me fui y estuve tres años sin volver”. Ahora no tiene dónde regresar, aunque ya estará negociando su hueco en la pequeña pantalla.