Terelu Campos se rompe por las duras críticas recibidas por vender la salud de su madre

Terelu Campos está atravesando uno de los peores momentos de su vida, al tener que hacer frente a la delicada salud de su madre, María Teresa Campos. Pero a su enfermedad hay que añadirle encima las críticas que está recibiendo por hablar públicamente vía exclusiva de los problemas que aqueja la veterana presentadora. Y es que hay muchas personas que no están conformes con la forma en la que la comunicadora ha planteado el tema de cara a la galería, pues deja entrever lo mal que lo está pasando su madre, ahora alejada del mundo por prescripción de sus propias hijas, que desean proteger su imagen pública y su integridad.

Portada de la revista "Lecturas" en su publicación del 02/08/2023 Lecturas

A sus 82 años, el deterioro físico de María Teresa Campos es más que evidente, aunque hay una enfermedad que está acelerando el proceso. Un mal del que aún han preferido no poner nombre, pero que las pistas de Terelu Campos, su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio, no dejan demasiado lugar a las dudas. Una exposición mediática innecesaria para muchos, que no han dudado en dejar claro su malestar criticando con dureza a las hijas de la presentadora. Algo que ha obligado a Terelu Campos a dar un nuevo paso al frente para defenderse de los varapalos que le están propinando por un tema que le duele especialmente, como es la salud de su madre.

A su regreso a la realidad tras estar recorriendo las américas de la mano del nuevo reality de Netflix, la conductora del extinto ‘Sálvame’ se ha defendido con uñas y dientes. Ha podido estar alejada de los problemas durante un tiempo, pero ha retomado su vida y, con ello, también su altar mediático, el cual recupera para decir “basta” a tanta crítica sin fundamento, pues se excusa en que tanto ella como su hermana saben a la perfección qué es lo que le conviene a su madre en la lucha personal que está librando.

Momento de la llamada de Terelu Campos Así es la vida

“Es agotador, ¿sabes? Porque ni te puedes pasar la vida desmintiendo todas las barbaridades, porque es imposible, ni puedes evitarlas, desgraciadamente”, se quejaba Terelu Campos afligida por la nueva oleada de críticas. Lo ha hecho para el programa ‘Así es la vida’, en el que su hija presta colaboración, por lo que se habrá apuntado un tanto con los jefes. La presentadora se ha mostrado muy firme en sus declaraciones, pues no desea dar un paso en falso y que se intensifiquen los comentarios negativos.

Pero reconoce que tampoco esto está a su alcance, pues siempre habrá quien se haga el ofendido por la opinión ajena, aunque sea injusto “que cualquier persona sin escrúpulos diga lo que quiera”. Pero quizá lo que añade dolor al asunto es que no todas las críticas son anónimas, sino que algunas han llegado incluso por compañeros sentados en los mismos platós que antes ocupaba ella.

María Teresa Campos y su hija Terelu Gtres

“A mí me vale que las personas que hacen feliz a mi madre están en la medida de lo posible a su lado y en la medida de lo que ella puede y quiere, la palabra fundamentar es ‘quiere’”, cierra su comunicado Terelu Campos, dejando claro que si hay personas que no tienen acceso a ver a su madre no es solo porque las circunstancias médicas se lo impiden. También hay casos en los que la propia María Teresa Campos no quiere ser molestada y ver su tranquilidad interrumpida, por muy buenas intenciones que la otra persona lleve.