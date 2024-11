Aleja las malas energías: nunca pongas aquí las fotografías en casa

El hogar es una fortaleza en la que refugiarnos del mundo exterior, es el espacio mínimo e irreductible en el que sentirnos seguros. El hogar es el lugar donde rodearnos de nuestros seres queridos, una fortaleza aparentemente infranqueable desde la que protegerse de todo lo que queda afuera. Charlotte Perriand, la icónica arquitecta y diseñadora francesa, dijo con razón que "la extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado".

Independientemente de que habitemos en una vivienda en propiedad o en una de alquiler, no toda casa puede considerarse un hogar. Aunque, como reza el dicho, "en todas casas cuecen habas" (en todas se dan discusiones), hay casas donde reina el caos y la inseguridad, y más que un hogar son una cárcel para algunas personas que moran en ellas.

Para hacer de cualquier espacio un hogar, es necesario mucho trabajo y esfuerzo, no solo para acondicionarlo al gusto de cada uno, sino para crear un ambiente positivo y libre de malas energías, lo cual no siempre es tan sencillo, sobre todo si no se tienen los conocimientos adecuados. En ello mucho tiene que decir la disciplina oriental tradicional del Feng Shui.

Feng Shui Editorial La Razón

La principal diferencia entre un hogar y un 'techo' cualquiera bajo el que guarnecerse del tiempo es la forma en la que lo hacemos 'habitable' y humano, en cómo conquistamos ese espacio y lo reclamamos como algo 'personal'. Nada hay más desangelado que una vivienda a estrenar con cuadros cualquiera sin alma. Llenar las repisas y paredes con fotografías de nuestros seres queridos es la traducción a acto de un pensamiento de amor. Pero según algunas filosofías y artes orientales, estas imágenes no deben colocarse 'a la ligera', sino que tienen que seguir un cierto orden.

¿Qué es y cómo funciona el Feng Shui?

El término 'Feng Shui' proviene del chino, y significa literalmente "viento y agua". Se trata de un sistema filosófico tradicional de China, surgido hace miles de años, en línea con el pensamiento taoísta. Uno de sus principios fundamentales es el de 'dejar que las cosas fluyan', el de no interferir de manera artificial con los flujos naturales de energía del universo, simplemente aceptarlos y bailar con ellos.

Se popularizó en Occidente desde mediados del siglo XX, cuando esta parte del mundo abrió la mente y los oído a disciplinas alternativas de conocimiento ancestral procedentes de culturas lejanas que, hasta el momento, eran poco conocidas o ignoradas, incluso rechazadas con desprecio. No son pocos arquitectos, diseñadores de interiores y otros profesionales del sector que hoy por hoy reconocen la importancia del Feng Shui en la construcción de hogares para vivir y no simplemente para sobrevivir.

Piedras en equilibrio Feng Shui PIXABAY

Hoy en día, dado que cada vez más gente está tratando de buscar ser 'consciente' de muchos aspectos importantes de sus vidas, es normal que el Feng Shui esté tan de moda. Esta disciplina lo que persigue es conseguir que la ocupación del espacio por parte de los humanos se dé de manera consciente y en armonía con el medio ambiente y las formas de la naturaleza.

Se basa en tres pilares fundamentales: el estudio de la forma de los objetos y bienes; la orientación espacial de la casa y sus cimientos; y el cálculo de la influencia del paso del tiempo sobre los espacios. Existen diferentes escuelas dentro de esta disciplina alternativa del conocimiento, pero casi todas coinciden en estas directrices básicas.

Aleja las malas energías: nunca pongas aquí las fotografías en casa

La conquista humana del espacio pasa en muchas ocasiones por colocar fotografías o retratos de nuestros amigos y seres queridos, ya sean parejas, familiares o simplemente personas a las que tenemos en muy alta estima. Por mucha 'era digital' en la que nos encontremos y que todo el mundo lleve una cámara en el bolsillo del pantalón gracias a los teléfonos móviles, el peso energético y emocional de una foto en papel sigue tan vigente como siempre.

Lo que no mucha gente conoce todavía, y que nos enseñan disciplinas alternativas del conocimiento como el Feng Shui, es que no tiene el mismo peso ni función espiritual colocar una fotografía en una u otra parte de la casa. Es importante conocer los lugares donde un retrato alejará o atraerá energías al hogar, tanto positivas como negativas.

Monserrat Beltrán (@fengshuimb) es una experta en esta disciplina oriental, y fue entrevista al respecto de este tema de las fotografías recientemente, en el pódcast de 'Tiene Sentido'. Advertía la entendida sobre un error muy común que cometen muchas personas: colocar fotos o retratos en el recibir de la casa, frente a la puerta.

Según Monserrat Beltrán, sí se pueden tener allí, pero nunca de personas que fallecieron o que ya no habitan en la casa, no queremos que esas imágenes nos reciban. Fotografías de este tipo de seres queridos deberían colocarse a partir del pasillo, en el salón u otra parte de la vivienda. Pero este no es el único consejo importante que compartió.

La experta explicaba cómo también se debe evitar colgar o dejar en las mesillas de noche retratos de personas que no sean las que viven en ese mismo dormitorio. Esto generó algo de incomodidad, ya que según la costumbre española, mucha gente así lo hace. Hizo especial hincapié en no adornar los dormitorios con fotos de fallecidos, porque provocan un desequilibrio energético negativo

Y por último, aunque parezca un hecho bastante obvio, jamás deberían colocarse fotografías de ninguna clase de ser querido en el baño. El aseo es un lugar de acumulación de malas energías y depuración, se desaconseja por completo mantener allí retratos. El escritor Henry Miller, aunque era un gran amante de disciplinas orientales como el Feng Shui, curiosamente tenía las paredes de su baño repletas de imágenes, aunque puede que esto lo hiciese a modo de burla. Aunque tenía mucha fe en esta clase de conocimientos alternativos, siempre fue extremadamente provocador.