Qué tipo de amiga eres según tu signo del zodíaco

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

La amistad por signos del zodiaco

Aries: "la intensa"

Normalmente, solemos empezar a crear unasfuera del hogar familiar en las primeras etapas de la infancia, cuando vamos a la guardería. Al convivir con otras personas muchos días a la semana, se van forjandoque pueden durar, en algunos casos, una vida entera. Eso no debe significar, en ningún caso, que no las cuidemos o podamos hacer amigos preciados en una edad más adultos.

Aries, supones un huracán de energía para aquellos a los que te rodean. Te apuntas a un bombardeo si hace falta, da igual que sea un viaje al lugar más recóndito del mundo que a una fiesta digna de recordar durante años. Sueles llevar la voz cantante dentro de tu grupo, y no hay nada que pueda venir mejor a una amiga con un bajón emocional que tu presencia. Aunque, cuidado, vives todo demasiado, lo que también puede jugarte una mala pasada.

Ibai Llanos, Aries signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Aries, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Tauro: "la que siempre está ahí"

La última en bajarse del barco cuando este se hunde. La que tiene las cosas muy claras. Esa eres tú, Tauro. Tu firmeza hace que tus amigas se aferren cuando les van mal las cosas, o necesitan despejar su mente. Eres un espacio necesario que toda persona merecería tener en su vida. Sin embargo, tú también mereces a alguien que te escuche y te quite parte de ese peso sobre tus hombros.

Ana de Armas, Tauro signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

TE INTERESA. Tauro, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades.

Géminis: "la humorista"

La alegría de la huerta, no conoces los malos rollos. Eres un vendaval de alegría allá por donde vas, Géminis, y eso logras contagiarlo a tus amigos más cercanos. Siempre ves el vaso medio lleno de la vida, aunque también debes permitirte estar triste de tanto en cuanto. Tú también debes tener tu espacio.

Cáncer: "la que cuida de todos"

Madera de madre, eres capaz de dejar de lado tus propios intereses en pos de los de los demás, Cáncer. Tu nobleza es inmensa, tanto con los que te hacen bien como los que te han hecho mal. No obstante, hay cosas que no deberías dejar pasar, así como estar alerta ante aquellos que quieran aprovecharse de ti.

Leo: "la detallista"

Siempre sabes quedar bien en cualquier situación, ya que le pones todo el empeño que puedes. Leo, sabes qué necesita cada persona de tu círculo y sabes valorar a cada una de ellas correspondientemente. Aún así, no te olvidas de cuidarte de tanto en cuanto, aunque corres el riesgo de dejarte llevar por el materialismo más puro.

Isabel Pantoja, Leo signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Virgo: "la comandante"

Si Sagitario es el descontrol, tú, Virgo, eres el orden. Sabes con quién debes hablar, el paso a paso de cada plan que hacéis, hacia dónde dirigiros... Tú tomas la iniciativa en cualquier cosa, planea las escapadas y no hay nada que se te escape. Por decirte algo, deberías dar rinda suelta a los astros y al azar en tu vida alguna vez.

Libra:"la que se preocupa por todo"

Eres de aquellas, Libra, que es capaz de darle importancia hasta a la más mínima tontería. Es muy difícil que te quites un asunto de la cabeza cuando tienes conocimiento del mismo. Eso, unido a tu memoria y capacidad de reflexión, te convierte en una de las mejores consejeras dentro de tu grupo.

María Pombo, Libra signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Escorpio: "la confidente"

Los secretos y marujeos que te cuentan, te los llevas a la tumba y, en su defecto, se lo cuentas a pocas personas y todas ellas de confianza. Tu intuición está muy afilada, por lo que te fijas en los detalles más minuciosos y te haces las preguntas pertinentes en cada momento.

Sagitario:"la aventurera"

Eres la que siempre quiere quedar para hacer cualquier cosa, Sagitario, desde ir al cine hasta tirarte en parapente. Contigo, sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos. Con ello, puedes caer en el error de no medir bien los riesgos de tus actos, y equivocarte en ciertas decisiones.

Taylor Swift, Sagitario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Capricornio: "leal hasta la muerte"

Eres desconfiada de primeras, pero cuando te conocen de verdad, las otras personas saben que eres un auténtico tesoro, Capricornio. Tus amistades duran toda la vida en muchos casos, aunque eres así porque otras, en el pasado, te han decepcionado. No desesperes: hay gente ahí fuera esperando conocerte.

Acuario:"la que sabe lo que necesita"

Acuario, no eres de esas personas que fuerzan las cosas. Si una persona no te da lo que buscas, eres capaz de dejarla ir sin ningún tipo de reparos. Rehúyes el drama, no quieres males innecesarios, aunque si uno de estos te busca, no lo evitas, sino que coges el toro por los cuernos. Y, aún así, siempre sacas tiempo para tus amigas y sus problemas. Eres un sol, Acuario.

Melendi, Acuario signo del Zodíaco, horóscopo de hoy La Razón

Piscis:"la que se deja llevar"

Eres auténtica, Piscis, tanto para bien como para mal. Sigues la iniciativa del grupo, y mientras estes con tus amigos, todo va a ir bien. Te encargas de fortalecer y mantener las amistades, eres la que siempre manda el primer mensaje para quedar. No obstante, no te vendría mal pensar en disentir cuando sientas que algo no va bien. No hace falta guardártelo todo.

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas