Netanyahu, el escollo a la gran coalición

¿Quién tiene más parte de culpa en este bloqueo político?

La gente culpa mayormente a Netanyahu, pero también a Liberman, y en menor medida a Gantz, principal candidato opositor a primer ministro.

¿Se formará finalmente Gobierno en las elecciones del próximo mes de marzo?

No hay nada seguro al respecto. La mayoría de analistas pensaron que el Gobierno quedaría conformado después de las últimas elecciones del mes de septiembre, y se equivocaron. Sin embargo, parece que incluso si los resultados entre los dos grandes bloques de la oposición, el centro derecha y el centro izquierda, son similares a los de septiembre, tal y como predicen muchas encuestas, los dos grandes partidos, Likud y Azul y Blanco, tienen muchas posibilidades de formar una Gran Coalición, con o sin Netanyahu.

¿Si Netanyahu hubiera dimitido, tendría ya Israel un Gobierno?

Sí, incluso si Netanyahu no hubiera renunciado a su cargo. Los dos grandes partidos acordaron cooperar entre ellos y rotar en el puesto de primer ministro, con Gantz y Netanyahu como representantes. Pero el líder del Likud pidió ser el primero en ostentar el cargo, mientras que Azul y Blanco insistió en que debía ser Gantz el que lo hiciese primero y Netanyahu después, si no era declarado culpable de los cargos de corrupción de los que fue culpado. Azul y Blanco lo hubiera tenido más fácil a la hora de formar Gobierno con otro líder del Likud, como por ejemplo Gideon Sa’ar. No existen grandes diferencias en cuanto a las políticas interiores y exteriores de ambos partidos.

Pronto habrá elecciones primarias en el Likud, ¿qué opciones tiene Gideon Sa’ar?

El objetivo final de Sa’ar no debería ser ganar necesariamente, sino colocarse en la cima de los candidatos para suceder a Netanyahu. Lo más probable es que obtenga entre un 30 y un 39% de los votos, lo cual es altamente probable, siendo esto un éxito para él.