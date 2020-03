Varios países vetan la entrada a todo aquel que proceda de España por miedo al contagio

Los más de 1.600 positivos en coronavirus colocan a España en la lista negra de varias naciones que vetan su entrada a los españoles y a todo ciudadano procedente de nuestro país. Prohibido visitar Israel, a no ser que quiera exponerse a una cuarentena obligatoria de 14 días que no puede llevarse a cabo en un hotel. Nada de viajar a Jordania; uno de los destinos favoritos de los españoles que han duplicado las visitas en los últimos años. Vetados los viajes a Vietnam. Después de tres semanas sin contagios se ha doblado el número de positivos lo que ha llevado al país a suspender temporalmente la expedición de visados. Prohibida la entrada en Arabia Saudí si se ha pisado suelo español en las últimas dos semanas. Y en El Salvador que veta el acceso a españoles, chinos, corenanos, italianos, iraníes. Para contener el coronavirus, Rusia impone a quien proceda de España una cuarentena de 14 días. Si no se cumple, conlleva penas de cárcel.