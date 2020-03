La ministra de Salud de Reino Unido, Nadine Dorries, ha dado positivo en coronavirus después de caer enferma el pasado viernes, aunque se desconoce cómo ha contraído la enfermedad. Se trata de la primera parlamentaria en Reino Unido en contrae la enfermedad, tal y como ha recordado el diario británico ‘The Telegraph’.

“Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa”, ha comunicado Dorries, diputada desde 2005. El anuncio del contagio de la ministra de Salud se ha producido poco después de que se confirmase la sexta muerte por coronavirus en Reino Unido, en donde ya se han registrado 382 casos.

Por su parte, el secretario de Salud, Matt Hancock, ha confirmado a través de Twitter que Dorries “ha hecho lo correcto”, en relación a su reclusión voluntaria y ha deseado su pronta recuperación. Aunque Hancock ha explicado que comprende la preocupación entre la población, ha subrayado que desde el Gobierno harán “todo lo posible” para mantener a toda la población a salvo.

La enfermedad ha dejado hasta ahora más de 4.000 muertos a nivel mundial, con más de 3.000 de ellos en China.

En Europa, el ministro de Cultura francés, Franck Riester, ha sido uno de los últimos políticos que han dado positivo por el virus Covid-19. Lo reconoció ayer una fuente del Elíseo, que aseguró no obstante que el ministro se encuentra bien y permanece aislado. Riester, de 46 años, pudo contagiarse en la Asamblea Nacional, que visitó recientemente para participar en varios encuentros y reuniones. Hay que añadir que en la Cámara ya hay cinco diputados contagiados, tres mujeres y dos hombres.

En Italia, el secretario general del Partido Demócrata (PD), Nicola Zingaretti, anunció el lunes que ha dado positivo en la prueba. Para tranquilizar a los suyos y al público en general, no dudó en grabar un vídeo y difundirlo en su cuenta de Facebook para mostrar que se encuentra bien. “Nada de pánico, combatamos con ejemplo, siguiendo las disposiciones de los médicos y de la ciencia, intentando dar una mano trabajando desde casa”, ha señalado.

También preocupa el posible contagio del líder de la Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, después de confirmarse que uno de los policías que le escoltan ha contraído el virus.

En España, el secretario general e Vox, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus en unas pruebas realizadas en las últimas horas.