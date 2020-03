Hospitales británicos sin servicio de limpieza en plena emergencia sanitaria

A medida que la pandemia de Covid-19 empeora en Reino Unido, el sistema sanitario podría quedarse sin personal de limpieza debido a los bajos salarios y condiciones precarias. “Los hospitales están en crisis en este momento y los limpiadores junto con los otros trabajadores son absolutamente necesarios en los hospitales. Si no se puede asegurar la correcta alimentación, sanidad y la logística en un hospital, esto se vuelve inseguro para los pacientes”, lamenta Helen O’Connor, portavoz del sindicato general en Londres. "Ahora ni siquiera pueden conseguir la ropa de protección adecuada para esta pandemia”, asegura.

En un momento en el que la sanidad es imprescindible, uno de los principales hospitales de Londres se encuentra también en medio de una disputa salarial. Los limpiadores del Hospital de Lewisham dicen que el ISS, una compañía privada contratada para limpiar por el servicio nacional de salud (NHS), no ha cumplido con el pago de los salarios.

Un limpiador, que habló con Reuters con la condición de mantener el anonimato, dijo que si no se resolvían los problemas de pago, no tendrían más remedio que dejar de trabajar a pesar del coronavirus. “Si no nos pagan mañana, iré a trabajar, pero le diré al supervisor que sintiéndolo mucho, nos vamos todos porque no es justo”.

En un comunicado, un portavoz de la ISS, la empresa de limpieza externa, aseguró que valoraba enormemente a su personal y que son indispensables para el cuidado de los pacientes durante la pandemia. Admitió que algunos de sus empleados había tenido problemas con la paga, pero hizo hincapié en que estaban en proceso de solucionarlo.

Con el aumento de contagios por coronavirus, el país intenta que las imágenes del colapso de hospitales en Italia y España no se repitan. De esta forma, el sistema de salud británico necesita más que nunca mantener el buen funcionamiento de los hospitales.